Ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Η ώρα του μεγάλου παιχνιδιού
Η Ελλάδα βρίσκεται για τη τρίτη φορά στα ημιτελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία πέρασε στους “4” της διοργάνωσης ως πρώτη από τον προημιτελικό όμιλο.
Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δεύτερη του άλλου προημιτελικού ομίλου. Υποψήφιες για το ματς της τετράδας είναι η Σερβία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20/1).
Αυτό που είναι γνωστό είναι το πότε θα παίξει το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στα ημιτελικά. Το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στις 21:30 ώρα Ελλάδας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
