Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην 3η Διεθνική Συνάντηση υποστήριξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην Τεργέστη Ιταλίας

Η 3η Διεθνική Συνάντηση υποστήριξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας της ΠΔΕ, διοργανώθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαπεριφερειακής συνεργασίας του έργου «CHERRY», που εστιάζει στην υποστήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας με άξονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα.

Διοργανώτρια Περιφέρεια ήταν η Friuli Venezia Giulia, «Επικεφαλής Εταίρος» του έργου «CHERRY», με μακρά παράδοση στην προώθηση πολιτιστικών φορέων και δράσεων διεθνούς εμβέλειας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Τάκης Παπαδόπουλος ηγήθηκε της αποστολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εκτός από τους 11 εταίρους του έργου, συμμετείχαν πολιτιστικοί φορείς, με στόχο την δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανταλλαγή εμπειριών γύρω από «βέλτιστες πρακτικές» κάθε συμμετέχουσας χώρας. Από την Δυτική Ελλάδα συμμετείχαν η υπεύθυνη του έργου, Σοφία Καρβέλη και οι εκπρόσωποι του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά Κωνσταντίνα Βαρελά, Ουρανία Πανταζοπούλου καθώς και ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Γιώργος Αβράμης.

Στις επιμέρους συνεδρίες ξεχώρισαν:

το Μουσείο 1ου Παγκοσμίου Πολέμου στην παραμεθόρια κωμόπολη Gorizia, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2025: ένας ελκυστικός συλλογικός χώρος, ως υπενθύμιση και αναστοχασμός ιστορικών γεγονότων με σημαντικό τοπικό αντίκτυπο. Μια καινοτόμα και απαιτητική, σε παιδαγωγικούς όρους, προσέγγιση αναγέννησης, για την οικοδόμηση μιας νέας και χωρίς αποκλεισμούς μεθοριακής κοινότητας.

Η ανάπλαση της γειτονιάς του Borgo Castello στην Gorizia, με άξονα το νέο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο στον τομέα των παραστατικών τεχνών, που λειτούργησε ως «πόλος πολιτιστικής αναβάθμισης και δημιουργίας» και εν τέλει, τουριστικός προορισμός, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική ανάπτυξη.

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο «Elettra Sincrotrone Trieste» που φιλοξενεί προηγμένες πηγές φωτός, συμπεριλαμβανομένου και του λέιζερ ελεύθερων ηλεκτρονίων FERMI που χρησιμοποιείται από επιστήμονες παγκοσμίως, για την αποκατάσταση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Μουσείο Μόδας του Ινστιτούτου «ITS ARCADEMY» που αποτελεί το πρώτο μουσείο σύγχρονης μόδας της Ιταλίας. Ένας χώρος δημιουργικής ανακάλυψης και μάθησης σχεδιασμένος για όλους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τη μόδα ως μορφή και δημιουργία σύγχρονης τέχνης.

Με το ‘CHERRY’ εντείνονται οι προσπάθειες της ΠΔΕ για περισσότερο καινοτόμες δημιουργικές επιχειρήσεις και πολιτιστικούς φορείς μέσα από τη βελτίωση των περιφερειακών & τοπικών πολιτικών.

