Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην «SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025» & στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση του IURC

Στην κορυφαία εκδήλωση στον κόσμο για την αστική καινοτομία “SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025” που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη στις 04 έως 06 Νοεμβρίου παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος και είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στις δράσεις του ελληνικού περιπτέρου που για πρώτη φορά συνδιοργάνωσε η Enterprise Greece με το «Pleiades Innovation Cluster».

Το ελληνικό περίπτερο καινοτομίας φιλοξένησε την προβολή καλών πρακτικών στην αστική καινοτομία (π.χ. Δήμος Χάλκης) και ελληνικές καινοτόμες εταιρίες.

Στην σύντομη ομιλία του σε εκδήλωση της ελληνικής συμμετοχής ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής καινοτομίας στην ΠΔΕ όπως την υλοποίηση της RIS3, την αναγνώριση της ΠΔΕ ως “Regional Innovation Valley”, τις συστηματικές προσπάθειες εξωστρέφειας της ΠΔΕ και την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού οικοσύστηματος καινοτομίας μέσα από πρωτοβουλίες όπως ο τρέχων “Μηχανισμός Διακυβέρνησης RIS3”.

Ταυτόχρονα, σε side event του προγράμματος IURC (International Urban and Regional Cooperation) o Αντιπεριφερειάρχης συμμετείχε στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση Δικτύωσης του προγράμματος όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 150 σύνεδροι από τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ασία και την Αυστραλασία.

Σε διάστημα δύο ημερών, η αντιπροσωπεία της ΠΔΕ πήρε μέρος σε ξεχωριστές συνεδρίες, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις, τους στόχους και τις προτάσεις της προς αναζήτηση εταίρων σε 4 θεματικές ομάδες:

INDUSTRIAL MODERNISATION

BLUE ECONOMY

AGRIFOOD

BUSINESS ENGAGEMENT

Σε συνέχεια της επιτυχημένης δικτύωσης της προηγούμενης περιόδου του IURC με την πόλη της Hangzhou της Κίνας η ΠΔΕ εργάζεται για την περαιτέρω δικτύωση με ομόλογες περιφέρειες στην Ασία και την Αυστραλία που θα κατασταλάξουν το προσεχές διάστημα.

Τον Αντιπεριφερειάρχη συνέδραμαν στα πλαίσια των καθηκόντων τους τα μέλη του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3», η Πρ/νη αρμόδιου Τμήματος ΔΙΑΠ & αναπληρώτρια υπεύθυνη πράξης Σοφία Καρβέλη καθώς και ο συντονιστής φυσικού αντικειμένου του Μηχανισμού, Σωτήρης Παυλέας.

