Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην «SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025» & στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση του IURC

Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην «SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025» & στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση του IURC
12 Νοέ. 2025 14:45
Pelop News

Στην κορυφαία εκδήλωση στον κόσμο για την αστική καινοτομία “SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025” που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη στις 04 έως 06 Νοεμβρίου παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος και είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στις δράσεις του ελληνικού περιπτέρου που για πρώτη φορά συνδιοργάνωσε η Enterprise Greece με το «Pleiades Innovation Cluster».

Το ελληνικό περίπτερο καινοτομίας φιλοξένησε την προβολή καλών πρακτικών στην αστική καινοτομία (π.χ. Δήμος Χάλκης) και ελληνικές καινοτόμες εταιρίες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην «SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025» & στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση του IURC

Στην σύντομη ομιλία του σε εκδήλωση της ελληνικής συμμετοχής ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής καινοτομίας στην ΠΔΕ όπως την υλοποίηση της RIS3, την αναγνώριση της ΠΔΕ ως “Regional Innovation Valley”, τις συστηματικές προσπάθειες εξωστρέφειας της ΠΔΕ και την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού οικοσύστηματος καινοτομίας μέσα από πρωτοβουλίες όπως ο τρέχων “Μηχανισμός Διακυβέρνησης RIS3”.

Ταυτόχρονα, σε side event του προγράμματος IURC (International Urban and Regional Cooperation) o Αντιπεριφερειάρχης συμμετείχε στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση Δικτύωσης του προγράμματος όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 150 σύνεδροι από τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ασία και την Αυστραλασία.

Σε διάστημα δύο ημερών, η αντιπροσωπεία της ΠΔΕ πήρε μέρος σε ξεχωριστές συνεδρίες, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις, τους στόχους και τις προτάσεις της προς αναζήτηση εταίρων σε 4 θεματικές ομάδες:

  • INDUSTRIAL MODERNISATION
  • BLUE ECONOMY
  • AGRIFOOD
  • BUSINESS ENGAGEMENT

Σε συνέχεια της επιτυχημένης δικτύωσης της προηγούμενης περιόδου του IURC με την πόλη της Hangzhou της Κίνας η ΠΔΕ εργάζεται για την περαιτέρω δικτύωση με ομόλογες περιφέρειες στην Ασία και την Αυστραλία που θα κατασταλάξουν το προσεχές διάστημα.

Τον Αντιπεριφερειάρχη συνέδραμαν στα πλαίσια των καθηκόντων τους τα μέλη του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3», η Πρ/νη αρμόδιου Τμήματος ΔΙΑΠ & αναπληρώτρια υπεύθυνη πράξης Σοφία Καρβέλη καθώς και ο συντονιστής φυσικού αντικειμένου του Μηχανισμού, Σωτήρης Παυλέας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην «SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025» & στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση του IURC

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί μέρα ανόδου και πάνω από 2.050 μονάδες ο ΓΔ
17:48 ΔΕΕΠ: Η Μαργαρίτα Καπνίση στο πλευρό με τον Αντώνη Κουνάβη
17:41 Η Εμμα Στόουν είναι πιο μια μορφή γυναίκα στον κόσμο, δείτε ποιες άλλες είναι στη λίστα
17:33 Πάτρα: Τέσσερα χρόνια αποκλεισμένοι από το σπίτι τους – Περιμένουν διάνοιξη δρόμου στην Αρόη
17:24 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» – Επανήλθε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
17:15 Τουρισμός: Αμερικανοί, Βρετανοί και Γερμανοί ανεδείχθησαν «πρωταθλητές» για το 2025
17:06 Καμπότζη και Ταϊλάνδη κοντά σε νέα πολεμική σύγκρουση – Πληγώθηκε η εκεχειρία που έκλεισε ο Τραμπ
16:56 Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Στις 27 Νοεμβρίου η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους που θα λάβουν 1.000 ευρώ έκαστος
16:49 Συνάντηση αντιπροσωπείας του σπιράλ με Γεωργία Ντάτσικα
16:41 Ερασιτεχνικό: Τιμωρία για την Πάτρα 2005, αλλά ίσως έχει και συνέχεια…
16:35 Βογιατζής στον Peloponnisos FM: «Σπουδαίες εμπειρίες για τα παιδιά στο Elite Cup»
16:28 Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό
16:20 Πατρινοί Σαμαρείτες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
16:13 Αλιάκμονας: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που πυροβόλησε ζευγάρι στο φράγμα
16:09 Χωρίς άγχος οι γυναίκες του ΝΟΠ με τον Αλιμο
16:04 Epic_O: Με 5άστερο resort ο Τσάκος δένει στην Ιθάκη – Εγκρίθηκε η μεγάλη επένδυση
15:56 Πάτρα: Ξεχασμένη ταμπέλα στη μέση του δρόμου εδώ και ένα μήνα – Αντίδραση μέσω της «Ανοιχτής Γραμμής με τον Πολίτη»
15:48 Παναγιωτόπουλος: «Ανεπαρκείς και ακατάλληλες οι συνθήκες διδασκαλίας στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας»
15:40 Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας εν μέσω του σκανδάλου 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ