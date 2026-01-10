Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν καλύτερος και πήρε το «τρίποντο» στο τοπικό ντέρμπι

10 Ιαν. 2026 20:23
Pelop News

Αν και η ομάδα βόλεϊ του Ερμή πήρε το πρώτο σετ, έχασε εντός έδρας με 3-1 (25-19, 21-25, 20-25, 15-25) σετ από τον ΑΟ Αιγιαλεων, στο τοπικό ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής και ο τελευταίος πήρε 3 πολυτίμους βαθμούς με αποτέλεσμα να παραμένει στην πρώτη τετράδα.

Στα του αγώνα, οι «μπλε» μπήκαν ποιο δυνατά, με καλή υποδοχή, μπλοκ και επίθεση πήρε προβάδισμα, ο ΑΟ Αιγαιλεων αντέδρασε και ισοφάρισε αλλά ο Ερμής ήταν πιο ψύχραιμος και πήρε το σετ.

Στο δεύτερο σετ οι πρώτοι πόντοι ήταν ντέρμπι, αλλά στη συνέχεια ο ΑΟ Αιγιαλέων μπήκε πιο δυνατά, με καλή υποδοχή, αλλά και τους Σαλαβασίδη-Βασιλακο να τελειώνουν τις επιθέσεις πήρε προβάδισμα με 17-13, 21-16 και πήρε το σετ.

Στο τρίτο σετ, πάλι η ομάδα του Αίγιου πήρε προβάδισμα με 10-6, αλλά σε εκείνοι ο το σημείο ο Ερμής αντέδρασε, με τον Γεωργακόπουλο να δημιουργεί προβλήματα στο σέρβις έκανε επί μέρους σκορ 7-1 και προηγήθηκε με 14-11.

Παρά την αντεπίθεση, ο ΑΟ Αιγιαλεων με τον Ντόντη να μπαίνει και να βοηθά από το σέρβις, τον Πατρινό να μοιράζει ωραία το παιχνίδι και τους Βασιλάκο-Σαλαβασίδη να είναι εξαιρετικοί επιθετικά πήρε το σετ και προηγήθηκε με 1-2.

Στο τέταρτο σετ, οι φιλοξενούμενοι με ανεβασμένη ψυχολογία πήραν γρήγορα τοπ προβάδισμα και μαζί την «καθαρή» νίκη με 3-1.

Από τον Ερμή ξεχώρισαν ο Δρακόπουλος και ο Γεωργακόπουλος, ενώ από τον ΑΟ Αιγιαλέων ήταν πολύ καλοί οι Σαλαβασίδης, Χ. Δασκαλόπουλος και Βασιλάκος χωρίς να υστερήσει κανείς.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Τσιχλιάς, Δρακόπουλος, Γεωργακόπουλος,  Εκμετσόγλου, Χασάπης, λίμπερο ο Καραγιώργος (Κανελλόπουλος, Τραχάνης).

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Βασιλάκος, Δασκαλόπουλος, Σαλαβασίδης, Μούρτζης, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Ντόντης, Λαμπρόπουλος).

