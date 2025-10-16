Ο απίθανος λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Βιλερμπάν ΒΙΝΤΕΟ

Κυριολεκτικά απίθανος είναι ο λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε στη νίκη (91-85) του Παναθηναϊκού Βιλερμπάν βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα επρόκειτο να περάσει στο παιχνίδι 2:36 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.



Ο Εργκίν Αταμάν είχε δώσει εντολή για την αλλαγή, ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στον πάγκο, δείχνοντας φανερά απογοητευμένος που δεν πέρασε στο παρκέ.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε στη γραμματεία για την αλλαγή, όμως εκείνη δεν ολοκληρώθηκε αφού, ο Ρογκαβόπουλος φορούσε διαφορετικό σορτσάκι σε σχέση με τους άλλους συμπαίκτες του, καθώς οι ρίγες στο πλάι ήταν λευκές και όχι χρυσές όπως των άλλων παικτών των «πρασίνων».

Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε τη διαφορά, αφού το κάτω μέρος του άσου του Παναθηναϊκό έχει άσπρη ρίγα, ενώ το πάνω χρυσή.

With 2:36 left in the first half, Ergin Ataman called up Nikos Rogkavopoulos to enter the game. He took off his warm-up gear, but he was wearing his practice shorts instead of his game shorts. The officials didn’t allow him to check in. Rogkavopoulos didn’t play at all in the… pic.twitter.com/tHCS5fhh3k — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 15, 2025

