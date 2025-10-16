Ο απίθανος λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Βιλερμπάν ΒΙΝΤΕΟ

Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε στη γραμματεία για την αλλαγή, όμως εκείνη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ!

Ο απίθανος λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Βιλερμπάν ΒΙΝΤΕΟ
16 Οκτ. 2025 18:11
Pelop News

Κυριολεκτικά απίθανος είναι ο λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε στη νίκη (91-85)  του Παναθηναϊκού Βιλερμπάν βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα επρόκειτο να περάσει στο παιχνίδι 2:36 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.


Ο Εργκίν Αταμάν είχε δώσει εντολή για την αλλαγή, ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε κάποιο μπέρδεμα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στον πάγκο, δείχνοντας φανερά απογοητευμένος που δεν πέρασε στο παρκέ.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε στη γραμματεία για την αλλαγή, όμως εκείνη δεν ολοκληρώθηκε αφού, ο Ρογκαβόπουλος φορούσε διαφορετικό σορτσάκι σε σχέση με τους άλλους συμπαίκτες του, καθώς οι ρίγες στο πλάι ήταν λευκές και όχι χρυσές όπως των άλλων παικτών των «πρασίνων».

Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε τη διαφορά, αφού το κάτω μέρος του άσου του Παναθηναϊκό έχει άσπρη ρίγα, ενώ το πάνω χρυσή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:15 «Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
20:05 Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» στο Αχαϊκή – Ατρόμητος
20:00 Ριζικές αλλαγές στις σχολικές εκδρομές: Ψάχνουν τη χρυσή τομή γονείς και εκπαιδευτικοί!
19:53 Χριστόπουλος στον peloponnisos FM 103.9: «Κάναμε ανανέωση, βάρος στα νέα παιδιά»
19:43 MRB: Αρνητική «ψήφος» από το 62,5% για τους χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι
19:33 Έρχονται βροχές και καταιγίδες! Ο καιρός αύριο Παρασκευή 17/10/2025
19:21 Φοινικούντα: Το who is who των δολοφόνων, είχαν το προσωπείο του «καλού» παιδιού
19:11 «Θα είμαστε πάντα μαζί» η Φωτεινή Πετρογιάννη συγκλονίζει για τον θάνατο του πατέρα της
19:00 Η (περιορισμένη) απήχηση Σαμαρά και Τσίπρα
18:53 Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!
18:43 «Κόκκινη» πρόταση βόμβα για δανεισμού του Σορτς!
18:31 Κορονοϊός: Τρεις νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, στα ύψη το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα
18:23 Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
18:15 5 νέα βραβεία για την Lidl Ελλάς στα Hellenic Responsible Business Awards 2025
18:11 Ο απίθανος λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Βιλερμπάν ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος δημιουργεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αγία Σοφία
17:55 Ν. Κορδός: «Κάθε πρεμιέρα κρύβει μεγάλη προσμονή και “κινδύνους”, αλλά στόχος μας η νίκη»
17:47 Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων
17:46 «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω εγώ…», συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τις απολογίες στο φονικό στη Φοινικούντα
17:31 Γιατί μοναχός από τη Ρωσία συνελήφθη στο «Μακεδονία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ