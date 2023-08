Ο Απόλλων «χτύπημα» Νο2 από ΗΠΑ, Μαλίκ Όσμπορν!

Τον δεύτερο παίκτη του από την αγορά των ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Απόλλων. Ο λόγος για τον Μαλίκ Όσμπορν, ο οποίος πέρυσι είχε αφήσει καλές εντυπώσεις αγωνιζόμενος με τον Κολοσσό.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«O Απόλλων καλωσορίζει στις τάξεις του τον Αμερικανό φόργουορντ Malik Osborne.



Ο Malik Osborne έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στον Κολοσσό Ρόδου. Επίσης την σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε και στη Γερμανία στη Niners Chemnitz.



Αναλυτικά, σε 10 παιχνίδια στη Basket League με τον Κολοσσό μένοντας στο παρκέ σχεδόν 23 λεπτά είχε μ.ο. 6,4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ με 17/27 δίποντα με 63%, 6/23 τρίποντα με 26,1% και 12/15 βολές με 80%.



Με τη Niners Chemnitz σε 24 παιχνίδια και σε 11 λεπτά συμμετοχής ο Osborne είχε 4 πόντους μ.ο. και 2,3 ριμπάουντ με 34/55 δίποντα με 61,8% και 29/42 βολές με 69%. Στο Fiba Europe σε τρία παιχνίδια και σε 13 λεπτά είχε μ.ο. 9,7 πόντους και 3,3 ριμπάουντ με 9/16 δίποντα με 56,3%, 1/2 τρίποντα και 8/9 βολές με 88,9%.



WHO IS WHO



O Malik Osborne γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1998 στο Ιλινόι των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,06μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5».

Στο NCAA αγωνίστηκε σε Rice Owls για μία χρονιά και στο Florida State Seminoles για τρεις σεζόν.