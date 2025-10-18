Ο Απόλλων έκανε τη δουλειά στην Κέρκυρα, πρώτη νίκη «εκτός»

Επικράτησε του Ιόνιου 67-61

18 Οκτ. 2025 20:12
Pelop News

Με 67-61 νίκησε ο Απόλλων στην Κέρκυρα τον Ιόνιο παίρνοντας το πρώτο του φετινό «διπλό» στο πρωτάθλημα της National League 1.

Τα δεκάλεπτα: 11-15, 23-35, 41-55, 61-67.

ΙΟΝΙΟΣ (Μούτσιος): Τσιάβες 15 (1), Στάνκοβιτς 10 (1), Σπίνουλας , Στέμπαρης 8, Jan 3 (1), Άντονι 23 (4), Λάππας 2.

ΑΠΟΛΛΩΝ (Ελευθεριάδης): ): Κίερ 11 (1), Χειλάρης 8, Παπαφωτίου 3 (1), Μανάκας 8, Σταμάτης 17 (4), Ανέστης , Ζούμπος 10, Αθανασόπουλος , Κώττας 8, Παύλος 2.
