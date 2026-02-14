Ο Απόλλων κινδυνεύει να μείνει εκτός 6άδας και play-offs!

Με 71-61 ηττήθηκε ο λαβωμένος από τις απουσίες Απόλλων στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1 και κινδυνεύει να μείνει εκτός 6άδας και play-offs.

Στους «μελανόλευκους» επέστρεψε ο Ανέστης, αλλά εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Κίερ, Σταμάτης, Αθανασόπουλος.

Μεγάλη ζημιά στον Απόλλωνα έκανε ο Σταμέλος με 18 πόντους, ενώ 16 είχε ο Σταθόπουλος και 11 ο Ιωάννου.

Τα 10λεπτα: 18-12, 39-27 , 54-46, 71-61.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρης): Σταμέλος 18 (4), Ιωάννου 11 (1), Αναγνωστόπουλος 5, Σταθόπουλος 16 (2), Πιουσκουλόγλου, Ρεκουνιώτης 7, Κυριλής, Γεραμάνης 7 (1), Καραμάλεγκος 5 (1), Κατσογιάννης 2

ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλαμπάκος): Καλύβας, Χείλαρης 13 (1/6τρ., 9ριμπ.), Τζουανόπουλος, Παπαφωτίου 5 (1), Βαλκανάς, Ανέστης 19 (3/4διπ., 2/3τρ., 7/9β., 6ριμπ.), Ζούμπος 5 (0/4τρ.), Τζόλος 8 (2), Κώττας 6 (5ριμπ.), Μανάκας 5.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



