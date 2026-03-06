Ο Απόλλων κόντρα σε προβλήματα έκανε τη δουλειά με τη Σαρωνίδα

Νίκησε 89-77, κέρδισε χρόνο, τραυματίας πάλι ο Ανέστης, εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις

06 Μαρ. 2026 19:09
Pelop News

Με 89-77 νίκησε ο Απόλλων τη Σαρωνίδα σε παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της National League 1. Κέρδισε λίγο χρόνο, ξεπέρασε προβλήματα (τραυματίας πάλι ο Ανέστης, τραυματίας ο Παύλος, όχι 100% έτοιμος ο Κίερ).

Όμως μεγάλος εκνευρισμός δημιουργήθηκε από τις υποδείξεις και τις μη υποδείξεις των  Στρέμπα, Τσουρή και Σαμαρά.

Βέβαια για μεγάλο διάστημα ο Απόλλων και πάλι προβλημάτισε και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα ενόψει της συνέχειας. Βέβαια άλλο η δική του μέτρια για μεγάλο διάστημα εμφάνιση και άλλο η αντιμετώπιση που είχε από τη διαιτητική τριάδα, που δημιούργησε σε παίκτες, τεχνικό τιμ και κερκίδα αρκετό εκνευρισμό…

Δεκάλεπτα: 24-28, 44-43, 64-61, 89-77

ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλαμπάκος): Καλύβας 1, Μπράντλει Κιέρ 22 (4), Χείλαρης 9 (1), Σίψας, Παπαφωτίου 16 (4), Βαλκανάς, Μανάκας 2, Σταμάτης 15 (2), Ζούμπος, Τζόλος 2, Κώττας 22.

ΣΑΡΩΝΙΔΑ (Γεωργαντάς): Οουαντίντζο 5, Κοντούδης 15 (2), Παξινός 7 (1), Δελίδης 7 (1), Παπαζήσης 16 (1), Μόμτσος 9 (3), Κοζοκάρου, Ευαγγελόπουλος, Βισέντιν 15, Τσάμης 3 (1), Σαραντόπουλος.

