Ο Απόλλων με πολλές απουσίες στο -12 στο ημίχρονο στην Ελευσίνα

Χάνει από τον Πανελευσινιακό με 39-27, «εκτός» Κίερ, Σταμάτης, Αθανασόπουλος

Ο Απόλλων με πολλές απουσίες στο -12 στο ημίχρονο στην Ελευσίνα
14 Φεβ. 2026 17:57
Pelop News

Με σύνθεση ανάγκης και πολλές απουσίες ο Απόλλων χάνει στο ημίχρονο στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό με 39-27.

Εκτός είναι οι τραυματίες Κίερ, Σταμάτης και Αθανασόπουλος.

Ο Ανέστης επέστρεψε και έχει σκοράρει 12 πόντους για τους «μελανόλευκους», ενώ 14 έχει για τους γηπεδούχους ο Σταμέλος.

