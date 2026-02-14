Ο Απόλλων με πολλές απουσίες στο -12 στο ημίχρονο στην Ελευσίνα

Με σύνθεση ανάγκης και πολλές απουσίες ο Απόλλων χάνει στο ημίχρονο στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό με 39-27.

Εκτός είναι οι τραυματίες Κίερ, Σταμάτης και Αθανασόπουλος.

Ο Ανέστης επέστρεψε και έχει σκοράρει 12 πόντους για τους «μελανόλευκους», ενώ 14 έχει για τους γηπεδούχους ο Σταμέλος.

