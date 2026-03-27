Ο Άραξος στο πακέτο των 22 αεροδρομίων: Μετά το Πάσχα ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση – Περνά σε ιδιώτες

Σε φάση αντίστροφης μέτρησης μπαίνει η διαδικασία για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, ανάμεσά τους και του Αράξου, με το Υπερταμείο να ετοιμάζεται να ανοίξει διεθνή διαγωνισμό αμέσως μετά το Πάσχα. Το νέο μοντέλο αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό και ανοίγει το πεδίο σε ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

27 Μαρ. 2026 14:00
Pelop News

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την εκδήλωση ενδιαφέροντος του υπερταμείου σχετικά με τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία θα περάσουν σε ιδιώτες και ανάμεσα τους είναι και αυτό του Αραξου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι πλέον οριστικό ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει σύντομα, αμέσως μετά το Πάσχα και θα αφορά σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό σχετικά με την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπερταμείου, κατόπιν σχετικής πολιτικής απόφασης, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ενιαίο ανοιχτό διαγωνισμό παραχώρησης και των 22 υποδομών. «Παγώνει» δηλαδή, το σχέδιο παροχής κινήτρων που αξιολογήθηκε τους προηγούμενους μήνες ως πρόκριμα για την αύξηση της συμμετοχής επενδυτών.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Επίσης, αυτό διέρρευσε είναι ο,τι δεν «περπατά» το σχέδιο που προέβλεπε στη διαδικασία να κληθούν μόνον οι υφιστάμενοι παραχωρησιούχοι των μεγαλύτερων ελληνικών αεροπορικών υποδομών και ως αντάλλαγμα για τις επενδύσεις που θα πρέπει να υλοποιήσουν στα 22 αεροδρόμια να λάβουν παράταση στις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης που έχουν σήμερα.

Το μοντέλο αυτό απαιτούσε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμάται πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ένα έτος για να εξασφαλιστεί. Χρόνος ο οποίος υπό την οπτική της μεγάλης αύξησης των διεθνών αφίξεων στην Ελλάδα και της ανάπτυξης του τουρισμού, δεν υπάρχει.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Καστελλορίζου, Λήμνου, Σητείας, Αράξου, Καστοριάς, Μήλου, Σκύρου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Κοζάνης, Νάξου, Σύρου, Χίου, Καρπάθου, Κυθήρων, Νέας Αγχιάλου, Ικαρίας, Κάσου, Λέρου και Πάρου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές αυτών των 22 κρατικών αεροδρομίων δείχνουν ότι ακόμη κι αν η επιβατική κίνηση διπλασιαζόταν, τα ετήσια έσοδά τους δύσκολα θα ξεπερνούσαν τα 65-70 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό των απαιτούμενων επενδύσεων σχετικά με την αναβάθμισή τους ξεκινούν από τα 200 εκατ. ευρώ περίπου και αυξάνονται ανάλογα με την έκταση των παρεμβάσεων που θα αποφασιστούν.

Μάλιστα, η πρόβλεψη του Διεθνούς Συμβούλιου Αεροδρομίων – ACI World είναι ότι πρόκειται αύξηση σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια την επομένη δεκαετία και ανάμεσα τους είναι και ο Άραξος.

Παράλληλα, τεκμηριώνεται βεβαίως ακόμη περισσότερο από την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, με εξαίρεση τον ιδιωτικό τομέα που υλοποιεί επενδύσεις, οι δημόσιες υποδομές αεροδρομίων αλλά και οδικών δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν προχωρούν την ώρα που ολοένα και περισσότερες αεροπορικές εταιρίες ψάχνουν νέες περιοχές για να εντάξουν στα δρομολόγια τους.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν εταιρείες που θα καταθέσουν πρόσφορα, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ποιοι τελικά θα επιλέγουν και κυρίως την κατεύθυνση των επενδύσεων που επιθυμούν. Αν για παράδειγμα, αυτός που αποκτήσει «πακέτο» τα αεροδρόμια θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στον Αραξο η αν θα επιλέξει σε άλλα αεροδρόμια όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου (Σύρο, Νάξο κ.α.) που σαφώς και έχουν άλλη δυναμική.

Σε κάθε περίπτωση μέσα στους επομένους μήνες θα ξέρουμε, ωστόσο για την θερινή σεζόν του 2026 η διαχείριση θα γίνει από την Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ