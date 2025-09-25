Ο αρχιτέκτονας του χρυσού: Έφυγε ο προπονητής του Μελισσανίδη, Θανάσης Καπνίδης

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Θανάση Καπνίδη, του προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τις πρώτες διεθνείς επιτυχίες της χώρας στην ενόργανη γυμναστική.

Ο Καπνίδης ήταν ο άνθρωπος που καθοδήγησε τον Ιωάννη Μελισσανίδη στην κατάκτηση των πρώτων μεταλλίων για την Ελλάδα σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πορεία που κορυφώθηκε με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996. Ένα ιστορικό επίτευγμα που άλλαξε οριστικά τη θέση της ελληνικής γυμναστικής στον παγκόσμιο χάρτη.

Παράλληλα, υπήρξε ο πρώτος προπονητής του Δημοσθένη Ταμπάκου, συμβάλλοντας στην εκκίνηση της δικής του λαμπρής καριέρας. Στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του εθνικού τεχνικού στις εθνικές ομάδες ενόργανης ανδρών και γυναικών την περίοδο 1997–2000, ενώ υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, έχοντας κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς γυμναστών.

Η συμβολή του δεν περιορίστηκε στο προπονητικό κομμάτι. Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε πρωτεργάτης στη δημιουργία της ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας τη δεκαετία του ’90, ενώ συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της το 2007, στο πλευρό του Θανάση Βασιλειάδη.

Με την ίδια αφοσίωση συνέχισε να υπηρετεί τον χώρο και από θεσμικές θέσεις: υπήρξε πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006–2007) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. έως το 2012, φτάνοντας στη θέση του Α’ αντιπροέδρου.

Η παρακαταθήκη του Καπνίδη παραμένει ζωντανή μέσα από τις γενιές αθλητών που ανέδειξε και το αποτύπωμα που άφησε στον ελληνικό αθλητισμό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



