Ο Άρης έγινε 112 ετών – Πήρε φωτιά το Χαριλάου από εκατοντάδες φίλους της ομάδας ΒΙΝΤΕΟ

25 Μαρ. 2026 12:05
Ιστορική η 25η Μαρτίου για την ομάδα του Άρη καθώς μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1914, ιδρύεται ο ελληνικός σύλλογος.

Xθες το βράδυ, παραμονή των γενεθλίων του συλλόγου, φίλοι του Άρη γιόρτασαν στην περιοχή της Χαριλάου άναψαν πυρσούς και φώναξαν συνθήματα δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα

Με αφορμή τα 112 χρόνια ιστορίας, η ΠΑΕ η ΚΑΕ και ο ΑΣ αποφάσισαν να δημοσιεύσουν κοινό ποστάρισμα και να ευχηθούν για τα γενέθλια της ομάδας.

Το κοινό μήνυμα για τον Άρη

«Ο Άρης γιορτάζει! Μια ημέρα σαν και αυτή πριν 112 χρόνια και συγκεκριμένα το 1914, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στην Καλαμαριά, από Έλληνες μαθητές, σε ένα καφενείο.

Με αφορμή τα σημερινά γενέθλιά του, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ Άρης και ο ΑΣ Άρης προχώρησαν σε κοινό, συλλογικό ποστάρισμα, στέλνοντας ένα μήνυμα για τα 112 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν
112 χρόνια ιστορίας
112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης
112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών
112 χρόνια ΑΡΗ…»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:05 Ο Άρης έγινε 112 ετών – Πήρε φωτιά το Χαριλάου από εκατοντάδες φίλους της ομάδας ΒΙΝΤΕΟ
12:03 Σύλληψη αλλοδαπού με όπλο και φυσίγγια στη Δυτική Αχαΐα – Είχε τροποποιήσει πιστόλι
11:56 Βιταμίνη C: Τι ισχύει πραγματικά για την υγεία σας
11:47 Φωτιά σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών ΒΙΝΤΕΟ
11:38 Μήνυμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου
11:30 Ζωγράφου: Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας – Ποια πρόσωπα μπορεί να ήταν ο στόχος
11:21 Αφθώδης Πυρετός: Σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της Λέσβου – Βρέθηκαν 13 κρούσματα
11:13 Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Γ’):  Το Market Value και η εμπιστοσύνη της αγοράς
11:00 Πάτρα: Ψάλτης ο…«αθώος φαντομάς» – Η περίφημη υπεξαίρεση των 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα
10:48 Απάτη ΕΦΚΑ: Ο εργαζόμενος που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος με τους διάσημους
10:36 Η Ινδία κάνει περισσότερες αγορές ρωσικού πετρελαίου – Πήρε 60 εκατομμύρια βαρέλια για τον Απρίλιο
10:27 Λούκα Ντόντσιτς: Προσέλαβε ειδική δικηγόρο σε «ακριβά» διαζύγια
10:24 Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές – Η πρόγνωση έως το σαββατοκύριακο
10:15 Στουρνάρας: Επαγρύπνηση στις τράπεζες λόγω γεωπολιτικών κινδύνων – Πιέσεις από την ενεργειακή κρίση
10:06 Ταϊλάνδη: Απειλή για τον τουρισμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Έως και 3 εκατ. λιγότεροι επισκέπτες
9:57 ΕΣΗΕΠΗΝ: 100 χρόνια γράφουμε ιστορία – Οι συντάκτες γιορτάζουν υπενθυμίζοντας το βαρυσήμαντο ρόλο τους
9:45 Μέση Ανατολή: Σκληρούς όρους θέτει το Ιράν για εκεχειρία – «Μη ρεαλιστικές» οι απαιτήσεις, λένε οι ΗΠΑ
9:35 Το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο για το Συνέδριο με στόχο την αποφυγή εσωκομματικών τριβών
9:24 Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις: «Μην αποκαλείτε την ήττα σας, συμφωνία»
9:16 Πάτρα: Ένοπλη εισβολή σε σούπερ μάρκετ με ψεύτικο όπλο – Τρόμαξαν εργαζόμενοι και πελάτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
