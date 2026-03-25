Ο Άρης έγινε 112 ετών – Πήρε φωτιά το Χαριλάου από εκατοντάδες φίλους της ομάδας ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορική η 25η Μαρτίου για την ομάδα του Άρη καθώς μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1914, ιδρύεται ο ελληνικός σύλλογος.

Xθες το βράδυ, παραμονή των γενεθλίων του συλλόγου, φίλοι του Άρη γιόρτασαν στην περιοχή της Χαριλάου άναψαν πυρσούς και φώναξαν συνθήματα δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα

Με αφορμή τα 112 χρόνια ιστορίας, η ΠΑΕ η ΚΑΕ και ο ΑΣ αποφάσισαν να δημοσιεύσουν κοινό ποστάρισμα και να ευχηθούν για τα γενέθλια της ομάδας.

Το κοινό μήνυμα για τον Άρη

«Ο Άρης γιορτάζει! Μια ημέρα σαν και αυτή πριν 112 χρόνια και συγκεκριμένα το 1914, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στην Καλαμαριά, από Έλληνες μαθητές, σε ένα καφενείο.

Με αφορμή τα σημερινά γενέθλιά του, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ Άρης και ο ΑΣ Άρης προχώρησαν σε κοινό, συλλογικό ποστάρισμα, στέλνοντας ένα μήνυμα για τα 112 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν

112 χρόνια ιστορίας

112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης

112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών

112 χρόνια ΑΡΗ…»

