Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο… Άγιου Βασίλη – Οι διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ευχές ΒΙΝΤΕΟ

Ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, στέλνοντας τις ευχές του στους ακολούθους του με έναν πιο ευφάνταστο και σύγχρονο τρόπο.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο πρώην υπουργός εμφανίζεται με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να ανεβαίνει σε έλκηθρο με ταράνδους και να απομακρύνεται προς τα βουνά, σε μια σκηνή που θυμίζει κινηματογραφικό παραμύθι.

Το συνοδευτικό μήνυμα της ανάρτησης δίνει και τον τόνο του βίντεο, με τον ίδιο να γράφει:

«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα».

Η ανάρτηση προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη δημιουργική χρήση του AI στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρώην υπουργού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



