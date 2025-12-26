Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο… Άγιου Βασίλη – Οι διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ευχές ΒΙΝΤΕΟ

Με έναν διαφορετικό και τεχνολογικά… εμπνευσμένο τρόπο επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο… Άγιου Βασίλη - Οι διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ευχές ΒΙΝΤΕΟ
26 Δεκ. 2025 16:32
Pelop News

Ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, στέλνοντας τις ευχές του στους ακολούθους του με έναν πιο ευφάνταστο και σύγχρονο τρόπο.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο πρώην υπουργός εμφανίζεται με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να ανεβαίνει σε έλκηθρο με ταράνδους και να απομακρύνεται προς τα βουνά, σε μια σκηνή που θυμίζει κινηματογραφικό παραμύθι.

Το συνοδευτικό μήνυμα της ανάρτησης δίνει και τον τόνο του βίντεο, με τον ίδιο να γράφει:
«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα».

Η ανάρτηση προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη δημιουργική χρήση του AI στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρώην υπουργού.

@spiliotopoulosΚαλες Γιορτες…

♬ original sound – Aris Spiliotopoulos

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Δείτε όλες τις αργίες του 2026: Τα τριήμερα, το Πάσχα και όλες οι επίσημες και τοπικές γιορτές της χρονιάς
17:24 Ιαπωνία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο ελαστικών – Συνελήφθη ύποπτος
17:12 Πάρος: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην Πούντα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
17:03 Βαρδούσια Όρη: Αγωνία για τους τρεις ορειβάτες – Τα ίχνη βρέθηκαν, μετά χάθηκαν – Τι εκτιμούν τα ΕΜΑΚ
17:00 Χατζίδου για Παύλου: «Με κέρδισε η ωριμότητα και ο χαρακτήρας του» – Τι λένε για τη διαφορά ηλικίας τους
16:57 Καλάβρυτα: Ο Οδοντωτός σταμάτησε για ζωή – Άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες
16:48 Σδούκου για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα – Ο διάλογος είναι η μόνη λύση»
16:36 Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στη Χομς
16:32 Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος σε ρόλο… Άγιου Βασίλη – Οι διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ευχές ΒΙΝΤΕΟ
16:24 Σέρρες: Σε δύσβατα σημεία του Μπέλες επικεντρώνονται οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής
16:12 Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανεβάζουν ρυθμούς μετά τα Χριστούγεννα: Στο τραπέζι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων
16:08 Ο Προμηθέας φόρεσε γιορτινά και… πάει Περιστέρι για διπλό – Φωτογραφίες
16:00 Βαρδούσια: Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία – Με θερμικές κάμερες συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες
15:52 Ολα έτοιμα για το 5ο τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»
15:48 Γάμος σε στενό κύκλο για τον Γιάννη Ραγκούση και τη Μαρίνα Κοντοτόλη
15:43 Ζελένσκι επιβεβαιώνει συνάντηση με Τραμπ: «Στο 90% το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία»
15:36 Καιρός – Πάτρα: Ερχεται κρύο με το νέο έτος
15:34 Υπόθεση Παπαδοπούλου: Προθεσμία μέχρι την Τρίτη πήρε ο 60χρονος γιος – Τα στοιχεία που τον οδήγησαν ενώπιον του ανακριτή
15:24 Μεγάλη προσέλευση πιστών στους Ναούς της Πάτρας τα Χριστούγεννα – Κέντρο αναφοράς ο Άγιος Ανδρέας ΦΩΤΟ
15:20 «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά στη Ροδόπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ