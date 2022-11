Ο Αξιώτης Παράσχος και «Τα Μονοπάτια των Γεύσεων» καθημερινά στο Pelop.gr

Από την ιστοσελίδα Pelop.gr κάθε μέρα θα ταξιδεύουμε μαζί «Στα μονοπάτια των γεύσεων» με νόστιμες απλές συνταγές εποχής, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που ο κάθε ένας θα μπορεί να δημιουργήσει. Εκτός από τις συνταγές θα υπάρχουν Άρθρα με τα γαστρονομικά νέα όλων των περιοχών της Πελοποννήσου, και εδώ παρακαλώ θα ήθελα την βοήθεια σας.

Θέλω να με ενημερώνετε για τα δρώμενα που θα έρθουν στην περιοχή σας – τις εκδηλώσεις – τις νέες επιχειρήσεις εστίασης, για τους συλλόγους αλλά και ότι έχει να κάνει με τις δραστηριότητες στην περιοχή σας.

Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να έρθω, να συμμετέχω, όπου μπορώ να βοηθήσω αλλά και να αφιερώσω μια στήλη για την περιοχή σας με τις φωτογραφίες και Video που θα βγάλουμε.

Θα κάνουμε μαζί όμορφη κριτική για κάτι που μας άρεσε ή που δεν μας άρεσε.

Κάθε μέρα θα δημοσιεύω μια συνταγή «την καλύτερη», σπιτική η επαγγελματική, εάν υπάρχει και εάν θελήσει ο/η Δημιουργός μαζί με την φωτογραφία του-της και το όνομα.

Σας Ευχαριστώ

Παράσχος Αξιώτης

Executive Consultant Chef

Τα Μονοπάτια των Γεύσεων

Who is Who – Αξιώτης Παράσχος:

• ο Παράσχος γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στην Γερμανία από 7 χρόνων ανακατεύτηκε με το ΑΛΕΎΡΙ στην οικογενειακή επιχείρηση ΄΄ Αρτοποιείο ΄΄ του παππού Παράσχου στο πανέμορφο χωριό Κλειώ της Λέσβου.

Από τότε με το μικρόβιο μέσα του δεν έπαψε να ασχολείται με το Αλεύρι και την Μαγειρική.

Σπούδασε Μαγειρική Τέχνη στα 17ου στο Βέλγιο και γνώρισε αξιόλογους chef με 3* michelin στα πρώτα του βήματα.Έχει μαγειρέψει σχεδόν σε όλα τα κράτη και έχει βραβευτεί για την δουλειά του,

• Παρουσιαστής: Εκπομπή Μαγειρικής σε Ελλάδα & Βουλγαρία

• Αρθρογράφος: σε Εφημερίδες & Περιοδικά

• Συγγραφέας: Βιβλίων μαγειρικής

• Εδώ και 10 χρόνια ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών Consulting και δημιουργίας Menu, σε Εστιατόρια και Ξενοδοχεία. Από ένα μικρό εστιατόριο της γειτονιάς μέχρι ένα γαστρονομικό restaurant, ένα καφέ που προσφέρει κρύα πιάτα ή ένα παραδοσιακό εστιατόριο και Ξενοδοχείο 4* ή 5* έχει τον τρόπο για ένα σωστό branding και να δημιουργήσει σωστές μαγειρικές και λειτουργικές υπηρεσίες, όπως:.

-Στρατηγικός σχεδιασμός κουζίνας, Εστιατορίων και Ξενοδοχείων – Ανάπτυξη μενού.

-Στελέχωση και Εκπαίδευση Προσωποικού.

-Κατάθεση προσφοράς – Υλοποίηση και Λειτουργική εφαρμογή.

-Παρακολούθηση εστίασης κατόπιν συμφωνίας.

-Μαζί με την πVideoStudio ( https://www.pvideostudio.com/ ) δημιουργούν έξυπνα μικρά Διαφημιστικά video για κάθε επισιτιστική επιχείρηση με προώθηση σε τοπικά Ραδιόφωνα – Τηλεοπτικοί Σταθμοί και internet. Όπως και ευχάριστες Γαστρονομικές διαφημίσεις σε τοπικές εφημερίδες.