Ο Μπόνο των U2 αποκαλύπτει το μυστικό ενός πετυχημένου γάμου

Ένας από τους σταθερότερους και διαχρονικότερους γάμους στην παγκόσμια showbiz είναι σίγουρα εκείνος του τραγουδιστή του ιρλανδικού συγκροτήματος των U2, αφού ο Μπόνο είναι παντρεμένος με την Άλι Χιούσον τα τελευταία 40 χρόνια και τώρα αποκάλυψε το μυστικό αυτού του… ρεκόρ.

Ο διάσημος τραγουδιστής κατά τη διάρκεια νέας του συνέντευξης μίλησε για αυτό που έχει κρατήσει το ζευγάρι δεμένο και αγαπημένο μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ειδικότερα σε μία εποχή που τα ποσοστά διαζυγίων είναι υψηλά και οι νεότερες γενιές δυσκολεύονται αρκετά να προσαρμοστούν, αλλά και να δεσμευτούν σε μία μακροχρόνια συνύπαρξη με έναν άνθρωπο.

«Το να είσαι παντρεμένος είναι κάτι αρκετά τρελό. Υπάρχει κάτι στο να ξέρεις πως πας ενάντια στις πιθανότητες. Θα έλεγα πως η φιλία μπορεί να ξεπεράσει το ρομάντζο. Όταν έχεις ρομαντική αγάπη και φιλία, τότε αυτό είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο», τόνισε ο τραγουδιστής.

Για την ιστορία, ο Μπόνο γνώρισε την Άλι όταν ήταν μόλις 12 ετών και οι δυο τους πήγαιναν στο ίδιο σχολείο του Δουβλίνου. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ούτε μία μέρα που να είναι χωριστά, ενώ η μεταξύ τους σχέση έχει ανθίσει σε μία αγάπη πρωτόγνωρου βάθους, έχοντας μεγαλώσει από κοινού τα τέσσερα παιδιά τους.

«Κάθε φορά που κάποιος από τους δυο μας χανόταν, ο άλλος βρισκόταν εκεί, για να τον φέρει ξανά σπίτι. Και είμαι τόσο ευγνώμων. Και τα 40 χρόνια είναι ένας δυνατός αριθμός για εμένα. Είναι ένας δυνατός αριθμός για την Άλι. Και ήταν εξαιρετικό πως όταν φτάσαμε στα 40 (χρόνια γάμου), είπαμε ‘Ας μην το χαλάσουμε τώρα’».

Υπενθυμίζουμε πως την κόρη του ζευγαριού, Ιβ Χιούσον την είχαμε απολαύσει και στην τηλεοπτική σειρά του Netflix, «Πίσω από τα Μάτια της».

Bono has been married to his wife, Ali, for 40 years. At tonight’s #NewYorkerFest, he offered a newlywed some words of advice on creating a lasting partnership. pic.twitter.com/D1KVLb8Wko

— The New Yorker (@NewYorker) October 8, 2022