O Brad Pitt με την απόλυτη τζιν εμφάνιση – ΦΩΤΟ

Το πιο εμβληματικό ύφασμα του εικοστού αιώνα, που γεννήθηκε ως ένδυμα εργασίας και στη συνέχεια έγινε η απόλυτη τάση εξαιτίας του Giorgio Armani, συνεχίζει να έχει την ίδια επιρροή και να είναι απαραίτητο για κάθε γκαρνταρόμπα.

Πρακτικό, ευέλικτο και φρέσκο, κατάφερε να κερδίσει ακόμη και τον Μπραντ Πιτ ο οποίος, με αφορμή το Grand Prix της Formula 1 στο Circuit of the Americas, είχε μια πολύ μοδάτη casual εμφάνιση με total denim look.

Ο Αμερικανός ηθοποιός μάς θύμισε τη διάσημη τάση των ’60s με ένα φαρδύ πουκάμισο σε σκούρο τζιν τόνο με ξεθωριασμένο και ελαφρώς σκισμένο τζίν παντελόνι. Ανακαλώντας το στυλ των Τεξανών καουμπόι. Αν τελικά επιλέξετε ένα φαινομενικά απλό total denim look αντιγράψτε άφοβα τον συνδυασμό του γοητευτικού ηθοποιού.