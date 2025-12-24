Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου

Συνολικά θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
24 Δεκ. 2025 23:57
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους, από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
23:39 Απίστευτο, τον χώρισε αμέσως μετά το μυστήριο του γάμο τους!
23:21 Πως, γιατί και σε ποια απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους κάτω των 18 ετών
23:00 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:56 Η έκτακτη κλήρωση του Τζόκερ για 6,3 εκατομμύρια ευρώ
22:55 Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, 16χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο!
22:45 Πολλαπλά τα σήματα κινδύνου που είχε εκπέμψει ο πιλότος του μοιραίου Falcon
22:35 Νιγηρία: Μακελειό σε τζαμί, τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες
22:25 Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν τα κάλαντα και παράλληλα έκλεβαν ότι έβρισκαν στον…δρόμο τους!
22:15 Αγρότες: Μίας μορφής προσωρινής «εκεχειρίας» για την περίοδο των εορτών, μετά πάλι δυναμικές κινητοποιήσεις, τι ισχύει
22:04 Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ
21:54 Φενερμπαχτσέ: Συνελήφθη ο πρόεδρός της, είναι μπλεγμένος σε υπόθεση ναρκωτικών!
21:42 Καιρός: Χριστούγεννα (25/12/12025) με χαμηλή θερμοκρασία, βροχές και καταιγίδες
21:31 Μετά τον Άρη και τον Ιωνικό ο Σπανός φιλοδοξεί να ανεβάσει και άλλη ομάδα στη Super League
21:21 Ευχές προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο ενόψει Χριστουγέννων, ΦΩΤΟ
21:11 «Όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική», συγκλονίζει η Βούλα Πατουλίδου
21:01 Λιμενικός βούτηξε στα παγωμένα νερά και έσωσε τους τέσσερις επιβάτες,ΦΩΤΟ
20:50 Πάτρα: Υπάλληλοι πρόλαβαν απόπειρα κλοπής σε σούπερ μάρκετ
20:40 «Μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο», μαρτυρία μητέρας αγοριού που κατηγορείται για τον ομαδικό βιασμό 13χρονης
20:29 Ανείπωτη τραγωδία, 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ