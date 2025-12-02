Ο χειμώνας πίσω από το τιμόνι: Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι και τι μπορεί να μας κοστίσει

Δοκιμές πρόσκρουσης της ADAC δείχνουν ότι τα ογκώδη χειμερινά ρούχα μπορούν να αλλοιώσουν τη σωστή εφαρμογή της ζώνης ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες.

02 Δεκ. 2025 12:46
Pelop News

Μία προσομοίωση οπίσθιας σύγκρουσης με μόλις 16 χλμ./ώρα ήταν αρκετή για να αποδείξει πως τα χοντρά χειμωνιάτικα μπουφάν εμποδίζουν τη ζώνη ασφαλείας να εφαρμόζει σωστά στο σώμα, μετατοπίζοντάς την ψηλότερα και αυξάνοντας την πίεση στην κοιλιά και στα εσωτερικά όργανα. Το αποτέλεσμα; Ακόμη και μία ασήμαντη σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερους τραυματισμούς από όσους φανταζόμαστε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ADAC, του μεγαλύτερου γερμανικού φορέα οδικής ασφάλειας, η χειμερινή ένδυση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την προστασία που προσφέρει η ζώνη ασφαλείας. Η προσομοίωση που έγινε με ταχύτητα μόλις 16 χλμ./ώρα έδειξε ότι τα χοντρά μπουφάν λειτουργούν σαν «εμπόδιο», καθώς δεν επιτρέπουν στη ζώνη να έρθει σε επαφή με τα σωστά σημεία του σώματος. Αντί να ακουμπά στα οστά της λεκάνης –εκεί όπου μπορεί να απορροφήσει την πίεση– η ζώνη ανεβαίνει ψηλότερα, πιέζοντας την κοιλιακή χώρα και τα ευαίσθητα όργανα.

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο στα παιδιά, ειδικά όταν δένονται σε καθίσματα με το μπουφάν φορεμένο. Η ADAC υπογραμμίζει ότι η ζώνη πρέπει να εφαρμόζει απευθείας στο σώμα· σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και ένα απότομο φρενάρισμα μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Αν είναι απαραίτητο να φορεθεί μπουφάν, θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη ζώνη και όχι ανάμεσα στο σώμα και τον ιμάντα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι πολλά χειμερινά αξεσουάρ δυσκολεύουν την οδήγηση: τα καπέλα και τα κασκόλ περιορίζουν το οπτικό πεδίο, ενώ τα γάντια με επένδυση δεν προσφέρουν καλό κράτημα στο τιμόνι. Παρόμοια προβλήματα δημιουργούν και τα βαριά χειμωνιάτικα παπούτσια, τα οποία μειώνουν τον έλεγχο στα πεντάλ.

Αν και δεν υπάρχει νομική απαγόρευση για το τι πρέπει να φορά ένας οδηγός, η ADAC τονίζει ότι οι συνθήκες στον δρόμο απαιτούν άμεσες αντιδράσεις – και τα υπερβολικά χοντρά ρούχα λειτουργούν συχνά εις βάρος της ασφάλειας. Ένα σύντομο ζέσταμα της καμπίνας πριν από την εκκίνηση μπορεί να μειώσει την ανάγκη για βαριά ρούχα, ενώ η πιο ασφαλής πρακτική παραμένει απλή: να αφαιρείται το μπουφάν πριν ο οδηγός ή ο επιβάτης δέσει τη ζώνη. Εναλλακτικά, το μπουφάν μπορεί να μείνει ανοιχτό, ώστε η ζώνη να εφαρμόσει σωστά.

