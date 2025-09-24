Ο Δ. Κανελλόπουλος ζητά λήψη μέτρων για την επιβάρυνση της «111»

Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Ερυμάνθου, Διαμαντής Κανελλόπουλος με ανακοίνωση του ζητά την λήψη μέτρων από την Περιφέρεια για την επιβάρυνση που έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες η περιφερειακή οδό Φαρρών και η Εθνική Οδό “111”.

Η ανακοίνωση αναφέρει: « Η διακοπή της κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, λόγω εκτελούμενων έργων, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διέλευσης οχημάτων μέσω της διαδρομής ΒΙΠΕ Πατρών – Ίσωμα – Βασιλικό – Παλαιά Εθνική Οδός 111 – Πάτρα.

Η έντονη αυτή κυκλοφοριακή επιβάρυνση έχει ως αποτέλεσμα:

Σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα και στις πλακοστρώσεις οδοστρώματος στο Βασιλικό.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο Ισώματος, σε ώρες αιχμής.

Αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων για κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Αιτούμαστε από την Περιφερειακή Αρχή και τη Δημοτική Αρχή Ερυμάνθου να προβούν άμεσα:

Στην τοποθέτηση προσωρινών φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Ισώματος.

Στην εγκατάσταση κατάλληλης οδικής σήμανσης, ώστε η κυκλοφορία να κατευθύνεται προς την περιφερειακή οδό Φαρρών και την Εθνική Οδό 111.

Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για:

Την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας μέσα από τα χωριά Ίσωμα και Βασιλικό.

Την προστασία του υφιστάμενου οδικού δικτύου από περαιτέρω φθορές.

Τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας των πολιτών και των διερχομένων.

Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αποτελεί ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και καθημερινότητας των κατοίκων.

Με εκτίμηση,

Διαμαντής Κανελλόπουλος

Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Ερυμάνθου”.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



