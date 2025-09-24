Ο Δ. Κανελλόπουλος ζητά λήψη μέτρων για την επιβάρυνση της «111»

Στην επιστολή ζητείται η αποσυμφόρηση της  κυκλοφορίας  μέσα  από  τα  χωριά Ίσωμα  και  Βασιλικό.

24 Σεπ. 2025 12:50
Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Ερυμάνθου, Διαμαντής Κανελλόπουλος με ανακοίνωση του  ζητά την λήψη μέτρων από την Περιφέρεια για την επιβάρυνση που έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες η περιφερειακή  οδό Φαρρών  και  η  Εθνική  Οδό  “111”.

Η ανακοίνωση αναφέρει:  « Η διακοπή  της  κυκλοφορίας  στη  Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, λόγω  εκτελούμενων  έργων, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση  της  διέλευσης  οχημάτων  μέσω  της  διαδρομής  ΒΙΠΕ Πατρών – Ίσωμα – Βασιλικό – Παλαιά Εθνική Οδός 111 – Πάτρα.

Η  έντονη  αυτή  κυκλοφοριακή  επιβάρυνση  έχει  ως  αποτέλεσμα:

  • Σοβαρές φθορές στο  οδόστρωμα  και  στις  πλακοστρώσεις  οδοστρώματος  στο  Βασιλικό.
  • Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην  είσοδο  Ισώματος,  σε  ώρες  αιχμής.
  • Αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων  για κατοίκους  και  διερχόμενους οδηγούς.

Αιτούμαστε  από  την  Περιφερειακή  Αρχή  και  τη  Δημοτική Αρχή  Ερυμάνθου  να  προβούν  άμεσα:

  • Στην τοποθέτηση προσωρινών  φωτεινών  σηματοδοτών  στον κόμβο  του  Ισώματος.
  • Στην εγκατάσταση κατάλληλης  οδικής  σήμανσης, ώστε  η κυκλοφορία  να  κατευθύνεται  προς  την  περιφερειακή  οδό Φαρρών  και  την  Εθνική  Οδό  111.

Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για:

  • Την αποσυμφόρηση της  κυκλοφορίας  μέσα  από  τα  χωριά Ίσωμα  και  Βασιλικό.
  • Την προστασία του  υφιστάμενου  οδικού  δικτύου  από περαιτέρω  φθορές.
  • Τη διασφάλιση της  οδικής  ασφάλειας  των  πολιτών  και  των  διερχομένων.

Η  άμεση  κινητοποίηση  των  αρμόδιων  φορέων  αποτελεί  ζήτημα  δημόσιας  ασφάλειας  και  καθημερινότητας  των κατοίκων.

Με εκτίμηση,

Διαμαντής Κανελλόπουλος

Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Ερυμάνθου”.

