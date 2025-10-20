Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου

Το απρόσμενο περιστατικό στο «The Voice» με διαγωνιζόμενο και την Ελενα Παπαρίζου.

Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου
20 Οκτ. 2025 9:39
Pelop News

Διαγωνιζόμενος του «The Voice», από την Κρήτη δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του επειδή η Έλενα Παπαρίζου δεν πάτησε το κουμπί για να γυρίσει την καρέκλα της κατά τη διάρκεια της audition του.

Μετά το τέλος της εμφάνισής του, ο Δημήτρης, εμφανώς αμήχανος, αλλά με δόση χιούμορ, απευθύνθηκε στην τραγουδίστρια, σχολιάζοντας με ειλικρίνεια και παιχνιδιάρικη διάθεση την επιλογή της να μη γυρίσει την καρέκλα της σε αντίθεση με τον Χρήστο Μάστορα, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Έλενα, γιατί δεν γύρισες;», είπε ο διαγωνιζόμενος με την Έλενα Παπαρίζου να απαντάει: «Ένιωσα ότι είσαι σε πολύ ασφαλή χέρια».
