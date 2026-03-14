Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Η Miranda επιστρέφει και είναι ξανά απολαυστικά αμείλικτη

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ταινία, το The Devil Wears Prada 2 ετοιμάζεται να ξανανοίξει τις πόρτες του πιο λαμπερού και σκληρού σύμπαντος της μόδας. Το νέο teaser και μία ακόμη αφίσα της ταινίας δόθηκαν στη δημοσιότητα, δίνοντας στο κοινό μια πιο καθαρή εικόνα για την επιστροφή της Miranda Priestly, της Andy Sachs και της Emily Charlton.

Στο sequel επανενώνονται οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, επιστρέφοντας στους ρόλους που σημάδεψαν την πρώτη ταινία. Και μόνο αυτή η τετράδα ήταν αρκετή για να ανεβάσει τις προσδοκίες, όμως το νέο υλικό δείχνει πως η συνέχεια δεν στηρίζεται μόνο στη νοσταλγία, αλλά και στη δυναμική που είχε εξαρχής αυτή η ιστορία.

Στο teaser, η Miranda εμφανίζεται σε συνάντηση στο περιοδικό και από τις πρώτες κιόλας ατάκες της θυμίζει ακριβώς γιατί παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της pop κουλτούρας. Με δηκτικό ύφος και κοφτερές παρατηρήσεις πάνω σε φωτογραφίες για το Runway, η πανίσχυρη διευθύντρια δείχνει πως δεν έχει χάσει τίποτα από την αυστηρότητα, την ειρωνεία και την επιβλητική της παρουσία.

Στην ίδια σκηνή κάνει την εμφάνισή της και η Simone Ashley, γνωστή από το Bridgerton, η οποία φαίνεται να παρεμβαίνει την ώρα που η Miranda αφήνει ξανά τα σχόλιά της να γίνουν πιο αιχμηρά απ’ όσο ίσως θα έπρεπε. Η αντίδραση της Miranda, ωστόσο, δείχνει πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει πιο «ήπια» στη νέα εποχή.

Όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά για την υπόθεση δείχνουν ότι η ταινία θα κινηθεί γύρω από την προσπάθεια της Miranda να κρατήσει το Runway ισχυρό μέσα σε ένα όλο και πιο απαιτητικό, ψηφιακό και εμπορικό περιβάλλον στα media. Η Andy επιστρέφει στο περιοδικό, ενώ η Emily έχει προχωρήσει επαγγελματικά και βρίσκεται πλέον σε ηγετική θέση σε πολυτελές brand, έχοντας στα χέρια της συνεργασίες που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον του Runway.

Μαζί με τους βασικούς πρωταγωνιστές, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Pauline Chalamet, B. J. Novak και Conrad Ricamora, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

Το The Devil Wears Prada 2 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Απριλίου 2026, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη έναν κόσμο όπου η μόδα, η εξουσία και οι ισορροπίες στις σχέσεις παραμένουν πιο κοφτερές από ποτέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



