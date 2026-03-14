Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Η Miranda επιστρέφει και είναι ξανά απολαυστικά αμείλικτη

Το sequel της εμβληματικής ταινίας μόδας επιστρέφει με γνώριμα πρόσωπα, νέα δυναμική και τη Miranda Priestly ξανά στο επίκεντρο.

14 Μαρ. 2026 14:58
Pelop News

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ταινία, το The Devil Wears Prada 2 ετοιμάζεται να ξανανοίξει τις πόρτες του πιο λαμπερού και σκληρού σύμπαντος της μόδας. Το νέο teaser και μία ακόμη αφίσα της ταινίας δόθηκαν στη δημοσιότητα, δίνοντας στο κοινό μια πιο καθαρή εικόνα για την επιστροφή της Miranda Priestly, της Andy Sachs και της Emily Charlton.

Στο sequel επανενώνονται οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, επιστρέφοντας στους ρόλους που σημάδεψαν την πρώτη ταινία. Και μόνο αυτή η τετράδα ήταν αρκετή για να ανεβάσει τις προσδοκίες, όμως το νέο υλικό δείχνει πως η συνέχεια δεν στηρίζεται μόνο στη νοσταλγία, αλλά και στη δυναμική που είχε εξαρχής αυτή η ιστορία.

Στο teaser, η Miranda εμφανίζεται σε συνάντηση στο περιοδικό και από τις πρώτες κιόλας ατάκες της θυμίζει ακριβώς γιατί παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της pop κουλτούρας. Με δηκτικό ύφος και κοφτερές παρατηρήσεις πάνω σε φωτογραφίες για το Runway, η πανίσχυρη διευθύντρια δείχνει πως δεν έχει χάσει τίποτα από την αυστηρότητα, την ειρωνεία και την επιβλητική της παρουσία.

Στην ίδια σκηνή κάνει την εμφάνισή της και η Simone Ashley, γνωστή από το Bridgerton, η οποία φαίνεται να παρεμβαίνει την ώρα που η Miranda αφήνει ξανά τα σχόλιά της να γίνουν πιο αιχμηρά απ’ όσο ίσως θα έπρεπε. Η αντίδραση της Miranda, ωστόσο, δείχνει πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει πιο «ήπια» στη νέα εποχή.

Όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά για την υπόθεση δείχνουν ότι η ταινία θα κινηθεί γύρω από την προσπάθεια της Miranda να κρατήσει το Runway ισχυρό μέσα σε ένα όλο και πιο απαιτητικό, ψηφιακό και εμπορικό περιβάλλον στα media. Η Andy επιστρέφει στο περιοδικό, ενώ η Emily έχει προχωρήσει επαγγελματικά και βρίσκεται πλέον σε ηγετική θέση σε πολυτελές brand, έχοντας στα χέρια της συνεργασίες που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον του Runway.

Μαζί με τους βασικούς πρωταγωνιστές, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Pauline Chalamet, B. J. Novak και Conrad Ricamora, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

Το The Devil Wears Prada 2 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Απριλίου 2026, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη έναν κόσμο όπου η μόδα, η εξουσία και οι ισορροπίες στις σχέσεις παραμένουν πιο κοφτερές από ποτέ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού: Σουβλί και κινητό σε κελιά, χειροπέδες σε 41χρονο
16:50 Τραμπ για Ορμούζ: «Σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά» – Κάλεσμα σε συμμάχους και Ασία
16:50 ΑΑΔΕ: Σχεδόν 30 δισ. ευρώ από ΦΠΑ προβλέπει ο σχεδιασμός για το 2026
16:48 Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Δύο κρατούμενοι νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση μετά από χρήση ναρκωτικών
16:44 Ιράν και Ορμούζ: Προειδοποιήσεις, φωτιά στη Φουτζάιρα και ανησυχία για την αγορά πετρελαίου
16:36 Εϊλάτ: Σοβαρά τραυματισμένο 12χρονο παιδί από την ιρανική επίθεση
16:36 Λάρισα: Καταγγελία 19χρονης για απόπειρα βιασμού από 73χρονο υδραυλικό μέσα στο σπίτι της
16:24 Εύβοια: Συνελήφθη 59χρονος που έτρεχε με 129 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50
16:21 Γιούργκεν Χάμπερμας: Η σύγχρονη φιλοσοφία αποχαιρετά μία από τις κορυφαίες φωνές της
16:20 Ο Φωκάς Ευαγγελινός στο πλευρό του Ακύλα για τη Eurovision
16:12 Η ποίηση παίρνει θέση στην Πάτρα: Εβδομάδα αφιερωμένη στον λόγο και τη δημιουργία στο Πολύεδρο
16:10 Άμστερνταμ: Οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε εβραϊκό σχολείο
16:00 Διακοπή στο προσυνέδριο της ΝΔ: Γυναίκα από το κοινό λιποθύμησε στη συζήτηση Μητσοτάκη
16:00 Συναγερμός στον Πύργο: Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα, μάχη με δύο μέτωπα
15:57 Άναψαν τα αίματα σε εστιατόριο της Πάτρας για τον λογαριασμό – Παρενέβη η Αστυνομία
15:49 Καλαμαριά: Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι Αρχές
15:49 Το χαρακτηριστικό που μας κάνει πιο ελκυστικούς, σύμφωνα με τους ψυχολόγους
15:48 Θρήνος στη ροκ σκηνή: Πέθανε ο Φιλ Κάμπελ των Motörhead σε ηλικία 64 ετών
15:48 Αιγιαλός και παραλία: Έως τις 30 Απριλίου η προθεσμία για τις αιτήσεις παραχώρησης
15:45 Μέλι και μικρόβια: Τι δείχνει νέα έρευνα για τη φυσική του δράση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ