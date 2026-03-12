Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας Ιωσήφ Βιολάρης στην «Π»: «Δεν είμαστε πλέον μόνοι» ΒΙΝΤΕΟ

Τον δήμαρχο της κατεχόμενης Κέρυνειας Ιωσήφ Βιολάρη τον είχαμε γνωρίσει το περασμένο καλοκαίρι στις εκδηλώσεις μνήμης και αναβίωσης των δεσμών ανάμεσα στην Κερύνεια της Αιγιάλειας και τον ομώνυμο Δήμο της Κύπρου, όταν πορευτήκαμε στα βήματα του μυθικού στρατηγού Κηφέα, ο οποίος ταξίδεψε στην αρχαιότητα από την Αχαΐα στη Μεγαλόνησο, ιδρύοντας εκεί ελληνικές πόλεις.

Η τρέχουσα συγκυρία, μας έδωσε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον Ιωσήφ Βιολάρη χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!», με αφορμή την κατάσταση συναγερμού που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο.

– Πώς είναι τα πράγματα στην Κύπρο μετά την επίθεση στο Ακρωρήρι και την άμεση ανταπόκριση της «μητέρας» Ελλάδας;

Καταρχάς, πρέπει να τονίσουμε ότι η καταγωγή μας είναι ξεκάθαρη. Κάποιοι προσπαθούν να πουν ότι δεν είμαστε Ελληνες και ότι είμαστε απόγονοι των Μωαμεθανών ή κάτι άλλο, όμως η ίδια η Ιστορία τους διαψεύδει. Μετά την επίθεση στην Κύπρο, αμέσως ενεργοποιηθήκαμε όλοι. Η αποστολή των κατεχόμενων δήμων, όπως ο δικός μας, είναι να υπάρχουμε, να εξιστορούμε όλα όσα έγιναν και να μιλάμε και να εργαζόμαστε για την ελευθερία του νησιού μας. Η Κερύνεια υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και αυτό το μεταφέρουμε και στα παιδιά και στα εγγόνια μας.

Μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι χτυπούσαν σειρήνες, η περιοχή εκκενώθηκε και πολλοί κάτοικοι μένουν ακόμη σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό και στην Πάφο. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα επιστρέψουν γιατί έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, γεγονός που οφείλεται και στην παρουσία των ελλαδίτικων δυνάμεων. Το γεγονός αυτό, η παρουσία της Ελλάδας, μας έχει χαροποιήσει. Νιώθουμε υπερήφανοι που η Ελλάδα είναι κοντά μας και βεβαίως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τη συνάντηση που είχαν Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Μακρόν αποδείχθηκε ότι η Ευρώπη προστατεύει τα σύνορά της και τα κράτη-μέλη της. Το 1974 είχαμε μείνει μόνοι κι αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο που έχουμε. Είναι γνωστή, δυστυχώς, η φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι η Κύπρος κείται μακράν. Ε, δεν είναι μακράν πλέον κι αυτό είναι χαρμόσυνο και πολύ ενθαρρυντικό».

– Είναι γνωστό, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας ως έθνος, ότι εκείνη την περίοδο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, έγιναν λάθη τα οποία πληρώσαμε…

Δεν ήταν λάθη, κ. Λαμπρόπουλε. Ηταν προδοσία. Και φοβάμαι ότι ήταν όλα συμφωνημένα δυστυχώς…

– Σήμερα, όμως, έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι αλλιώς και ίσως μονιμοποιηθεί η παρουσία των ελλαδίτικων δυνάμεων στην Κύπρο. Εχετε τέτοια εικόνα;

Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Αυτό που είδαμε, όμως, είναι ότι αμέσως μετά την έλευση των ελληνικών F-16 και των δυο φρεγατών στο νησί, οι Τούρκοι θυμήθηκαν ξαφνικά ότι πρέπει να προστατεύσουν την Κύπρο κι έστειλαν δικά τους F-16 στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού. Νομίζω ότι αυτά δεν θα φύγουν. Αυτό μάλλον είναι σίγουρο.

– Ανησυχείτε ότι μπορεί να ξαναδεχθεί κάποια επίθεση η Κύπρος;

Από την ώρα που μας ενίσχυσαν η Ελλάδα και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είχαμε άλλο επεισόδιο. Ο,τι ενδεχομένως μας στέλνουν, καταρρίπτεται από την ασπίδα που υψώνεται επάνω από το νησί. Η κυβέρνησή μας, μας ενημέρωσε ότι το drone που επιτέθηκε στο Ακρωτήρι προέρχεται από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει τίποτα στην Κύπρο από το Ιράν. Η ανησυχία μας είναι η ευκαιρία που μπορεί να παρουσιαστεί στην Τουρκία. Τους βλέπω να μένουν εδώ. Η Ελλάδα, όμως, είναι εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σύμμαχος χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αν το δούμε ευρωπαϊκά κι όχι τόσο ελληνικά, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμη και η Γερμανία -όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών της- έστειλαν ηχηρό μήνυμα ότι σε οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, θα σταθούν δίπλα της.

– Πώς κρίνετε τη στάση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη;

Οι συμμαχίες που έχει οικοδομήσει -μαζί με την Ελλάδα φυσικά- τόσο με την Ευρώπη, όσο και με τις γειτονικές χώρες, με κυριότερο παράδειγμα την Τριμερή Συμμαχία με το Ισραήλ, φαίνεται ότι αποδίδουν και παρέχουν ασφάλεια στο νησί μας. Εχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε διπλωματικό επίπεδο, έχοντας αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου.

– Πώς είναι τα πράγματα αυτήν τη στιγμή στην Κερύνεια της Κύπρου;

Η Κερύνεια παραμένει εξ ολοκλήρου κατεχόμενη. Ηταν, μάλιστα, η πρώτη πόλη από την οποία μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο στις 22 Ιουλίου του 1974. Φύγαμε όσοι τα καταφέραμε κι από τότε δεν ξαναγυρίσαμε. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, με επίδειξη διαβατηρίου ή ταυτότητας, μπορείς να επισκεφθείς την κατεχόμενη Κύπρο. Σας βεβαιώνω, όμως, ότι είναι ό,τι πιο εξευτελιστικό για έναν άνθρωπο το να δείχνει την ταυτότητά του σε ένα ανύπαρκτο κράτος, για να μπορέσει να δει το σπίτι του, τη γη του, το σχολείο που φοίτησε, τις εκκλησίες που πήγαινε παιδί. Δεν υπερβάλλω. Είναι ό,τι πιο εξευτελιστικό μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο.

– Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους Ελλαδίτες και ειδικότερα στους Αχαιούς;

Η Κύπρος είναι Ελλάδα. Η Κερύνεια της Κύπρου ιδρύθηκε από αχαιούς αποίκους που προέρχονταν από την Κερύνεια της Αιγιάλειας μετά τον Τρωικό Πόλεμο, με επικεφαλής τον στρατηγό Κηφέα. Οι δεσμοί αυτοί διατηρούνται ζωντανοί μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα είναι σήμερα στην Κύπρο, στέκεται δίπλα μας κι αυτό μας κάνει χαρούμενους κι αισιόδοξους για το παρόν και το μέλλον.

