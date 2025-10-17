Ο δημιουργός του «Green Book» γυρίζει ταινία για τον Σιλβέστερ Σταλόνε: Η απίστευτη ιστορία πίσω από το «Rocky»

Ο Πίτερ Φαρέλι, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», επέστρεψε πίσω από την κάμερα για τη νέα του ταινία «I Play Rocky», εμπνευσμένη από την απίστευτη αληθινή ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και τον αγώνα του να φέρει στη μεγάλη οθόνη το «Rocky» το 1976.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του νεαρού Σταλόνε βρίσκεται ο Άντονι Ιπόλιτο, γνωστός από τη μίνι σειρά της Paramount «The Offer», όπου υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο. Σύμφωνα με το World of Reel, τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, εντυπωσιάζοντας με την εκπληκτική ομοιότητα του ηθοποιού με τον Σταλόνε στα πρώτα του βήματα.

To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito na planie filmu “I Play Rocky” 🥊 pic.twitter.com/ragIQsWVs8 — Filmweb (@Filmweb) October 17, 2025

Το σενάριο, σε επιμέλεια του Πίτερ Γκαμπλ, αφηγείται την ιστορία ενός άγνωστου ηθοποιού με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος γράφει ένα σενάριο και αρνείται επίμονα τις δελεαστικές προτάσεις των στούντιο, γιατί επιμένει να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος.

«Απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή, εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Η ταινία «I Play Rocky» εστιάζει στο πώς ο τότε άγνωστος και οικονομικά κατεστραμμένος Σταλόνε κατάφερε με επιμονή και πίστη να δημιουργήσει μία από τις πιο θρυλικές κινηματογραφικές σειρές όλων των εποχών.

Το «Rocky» αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, συγκεντρώνοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, καθιερώνοντας τον Σταλόνε ως εμβληματική φιγούρα του αμερικανικού σινεμά.

Στο καστ του «I Play Rocky» συμμετέχουν επίσης οι Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία «Ricky Stanicky» με τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

