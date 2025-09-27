Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχεται την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με τρία θεματικά βίντεο

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχεται την 27η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με τουριστική καμπάνια, η οποία έρχεται να αναδείξει τον φυσικό, αρχαιολογικό, θρησκευτικό, γαστρονομικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, σε μία δύσκολη περίοδο που οι πυρκαγιές, αλλά και η ζωονόσος της ευλογιάς δοκιμάζουν τη δύναμη και την αντοχή του τόπου.

Με σεβασμό σε όσους επλήγησαν, ο Δήμος δηλώνει έμπρακτα ότι ο τόπος συνεχίζει να ζει, να δημιουργεί και να υποδέχεται τους επισκέπτες με την ίδια ζεστασιά και φιλοξενία.

Η καμπάνια αποτελείται από οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο μέσα από την παραγωγή τριών βίντεο αποτυπώνεται το αστείρευτο πολιτιστικό, φυσικό και παραγωγικό απόθεμα της Δυτικής Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρία βίντεο με τίτλους, «Ανακαλύψτε τις μαγευτικές παραλίες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας», «Διαδρομές ιστορίας και πίστης- Ταξίδι στους θησαυρούς της Δυμαίας Γης» και «Γεύσεις του τόπου μας», τα οποία αποτελούν ένα κάλεσμα στήριξης της Δυτικής Αχαΐας, ανάδειξης των μοναδικών φυσικών, αρχαιολογικών και θρησκευτικών πλεονεκτημάτων, σ’ έναν τόπο που αντέχει και εμπνέει.

Το οπτικοακουστικό υλικό των τριών θεματικών βίντεο που συνδυάζουν μοναδικές εικόνες και αφήγηση, έλαβε την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και θα αποτελέσει τη βάση του ολοκληρωμένου στρατηγικού προγράμματος προβολής της Δυτικής Αχαΐας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εν όψει και της νέας τουριστικής περιόδου. Το πρόγραμμα αυτό, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ψηφιακή παρουσία του Δήμου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστοσελίδες τουριστικού περιεχομένου, σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση και απήχηση.

«Ο τόπος μας πέρασε μία δύσκολη δοκιμασία από τις πυρκαγιές, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη της ζωονόσου της ευλογιάς που έχει επηρεάσει δραματικά τον κτηνοτροφικό μας τομέα. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ότι ο τόπος μας στέκεται ξανά όρθιος. Ο φυσικός μας πλούτος αναγεννιέται, ο πολιτισμός μας παραμένει ζωντανός και οι άνθρωποί μας είναι φιλόξενοι. Καλούμε τους επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο μας, να γευτούν την παράδοσή μας, να περπατήσουν στη φύση μας και να γίνουν μέρος αυτής της αναγέννησης. Η Δυτική Αχαΐα δεν είναι απλά ένας προορισμός, είναι εμπειρία ζωής που αξίζει να ζήσεις και να μοιραστείς», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



