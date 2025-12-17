Ο Δήμος Πατρέων για το χθεσινό «λουκέτο» λόγω της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων εργατικών συνδικάτων, φορέων, εργαζομένων στον Δήμο και πολλών δημοτών, έγινε χθες (Τρίτη 16 Δεκέμβρη) το πρωί, η συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο και η πορεία στο κέντρο της πόλης. Οι Δήμοι χθες παρέμειναν κλειστοί διαμαρτυρόμενοι για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού 2026, που περικόπτει κι άλλο τις τακτικές επιχορηγήσεις προς τους ΟΤΑ, δίνοντάς τους, τελικά, «ψίχουλα»!

Στην ομιλία του έξω από το Δημαρχείο, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών και αναπληρωτής Δημάρχου, Διονύσης Πλέσσας, τόνισε:

«Σήμερα οι Δήμοι της χώρας κλείνουμε τις υπηρεσίες, για να μη βάλουμε λουκέτο στις ανάγκες μας. Σήμερα που είναι προς ψήφιση στη Βουλή ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός για το 2026, και είναι ουσιαστικά ένας ακόμα προϋπολογισμός φτώχειας για το λαό μας, μπουκώνει με ζεστό χρήμα τα κανόνια του πολέμου και την πολεμική οικονομία, και είναι εναρμονισμένος με την πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε, που δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του λαού μας.

Βρισκόμαστε εδώ με τους εργαζόμενους του Δήμου μας, αλλά και τους εργαζόμενους σε όλο το Δημόσιο που απεργούν κόντρα στον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, που έρχεται να πετσοκόψει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία και παιδεία, τις κοινωνικές παροχές.

Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, είτε της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ πετσοκόβουν την κρατική χρηματοδότηση προς την Τοπική Διοίκηση και προωθούν την «ανταποδοτικότητα» παντού και τα δεκάδες τέλη, με αποτέλεσμα να ζητούν οι δημότες να ακριβοπληρώνουν για βασικές παροχές, και στην κατεύθυνση να χαριστούν τελικά στους ιδιώτες, ενώ οι πόροι των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ έχουν μειωθεί σημαντικά, όταν ενεργειακό κόστος εκτινάσσεται συνεχώς.

Οφείλουμε να πούμε τα σύκα σύκα, και τη σκάφη σκάφη, να πούμε το πρόβλημα με το όνομα του, την αιτία που έχει οδηγήσει τους Δήμους σε αυτή την κατάσταση, και δεν είναι άλλη από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται. Οι πόλεις μας στενάζουν και η κυβέρνηση μετράει τα κέρδη της ανάπτυξης των λίγων. Το κράτος απεμπολεί τις ευθύνες του, μεταβιβάζει σωρηδόν αρμοδιότητες στην Τοπική Διοίκηση, χωρίς πόρους και προσωπικό, την ίδια ώρα που χαρίζει εκατομμύρια σε μεγαλοεπιχειρηματίες, βιομήχανους και εφοπλιστές, που μετά προσπαθεί να τους πλασάρει ως ευεργέτες, για όσα το κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο να κάνει για το λαό, τις ανάγκες του και την προστασία της ζωής του.

Την ίδια ώρα που οι Δήμοι υποχρηματοδοτούνται και είναι υποστελεχωμένοι, πασχίζει για την οικονομική ανάπτυξη και την κερδοφορία μιας χούφτας ανθρώπων, που βγαίνει από τον ιδρώτα των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών και εμπόρων, της εργαζόμενης νεολαίας, όσα πλήρωσαν και πληρώνουν απόμαχοι της δουλειάς. Έχουμε πλεονάσματα δισεκατομμυρίων, κατακόρυφη αύξηση των κερδών των μεγάλων ομίλων, αλλά ο λαός δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα.

Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια συνεχίζει ακατάπαυστα να τρώει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και τα ταμεία των Δήμων μας αδειάζουν από την τερατώδη χρηματιστηριακή τιμή της ενέργειας και τα πανάκριβα εφόδιά μας σ’ όλους τους τομείς. Οι ΔΕΥΑ οδηγήθηκαν στην καταστροφή εξαιτίας του ενεργειακού κόστους, δεν πήραν ευρώ σαν ενίσχυση και έρχεται η κυβέρνηση να ανακουφίσει τη ΔΕΗ και όχι τις ΔΕΥΑ, να κρατηθούν, να οργανωθούν, να παράγουν έργο. Θα δώσει λέει 200 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, για εξόφληση τιμολογίων των ΔΕΥΑ. Αυτή είναι η αγωνία των επενδυτών της ΔΕΗ, αυτή ικανοποιείται.

Οι ανάγκες του λαού σε υποδομές, καθαριότητα, νερό, γίνονται επενδυτικές ευκαιρίες για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και οι Δήμοι μετατρέπονται σε ελεγκτικό μηχανισμό, που θα ρυθμίζει τον ανταγωνισμό τους.

Την ίδια ώρα οι ανάγκες των μαθητών και εκπαιδευτικών για σχολική στέγη σύγχρονη και ασφαλή, οι ανάγκη για έργα οδοποιίας, για χώρους αθλητισμού, για έργα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, μπαίνουν στο ζύγι και δεν είναι επιλέξιμα.

Κάθε χρόνο οι κρατικές δαπάνες για τους Δήμους, την υγεία, την παιδεία, είναι σε χειρότερη μοίρα. Όμως αυτό που έρχεται είναι πιο βάρβαρο, πιο επικίνδυνο για το λαό μας. Οι πολεμικές προετοιμασίες, η αφαίρεση πόρων από τις κοινωνικές ανάγκες για να πάνε στην πολεμική οικονομία. Είναι πορεία αύξησης της δυστυχίας του λαού.

Οι περιγραφές περισσεύουν, τα παζάρια για τα ψίχουλα δεν απαντούν στα μεγάλα διλήμματα και τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη μας δίνουν τις δυνατότητες για να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες.

Για την οικονομική ασφυξία των Δήμων δεν φταίει το «κακό το ριζικό μας». Ο λαός μας έχει πληρώσει το 95% των φόρων, την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια ευρώ χαρίζονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Η κρατική χρηματοδότηση στους δήμους έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με το 2009 και δεν καταβάλλονται ούτε οι θεσμοθετημένοι πόροι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

• Να αποδοθεί στους Δήμους το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί, να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα, να καταργηθεί το μνημονικό πλαφόν στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Να θεσμοθετηθεί μηδενικό τιμολόγιο από τους παρόχους ενέργειας για τους δήμους, τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα, τις σχολικές επιτροπές και τις Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Να απαλλαγούν οι δήμοι από το ΦΠΑ για τις συναλλαγές τους.

• Να δοθεί έκτακτη γενναία χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας, για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, των δημοτικών γηπέδων, όλων των δημοτικών υποδομών.

• Να διαμορφωθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικών έργων με χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, για να συντηρηθούν υποδομές (δημοτικά και σχολικά κτίρια, οδικό δίκτυο κ.ά.), για να φτιαχτούν νέα σχολικά κτίρια και υποδομές προσχολικής και ειδικής αγωγής, υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες.

• Έκτακτη χρηματοδότηση των τοπικών δομών για την προστασία των αδέσποτων ζώων και δημιουργία δημόσιου δωρεάν δικτύου περίθαλψης, φροντίδας και εκπαίδευσης, με περιφερειακά και δημοτικά κτηνιατρεία και κλινικές.

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των δήμων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και κατάργηση της διάταξης του ν. Βορίδη.

• Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Κατάργηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό. Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό.

Διεκδικούμε όσα έχει ανάγκη ο λαός μας και δυναμώνουμε το κοινό μέτωπο ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που θυσιάζει τις ζωές για τα κέρδη.

Απέναντι σε αυτόν τον προϋπολογισμό και σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική θα διαδηλώσουμε και το απόγευμα, μαζί με τους εργαζόμενους, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τους βιοπαλαιστές αγρότες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, στο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί στις 7:30 στο αγροτικό μπλόκο στην Εγλυκάδα.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτών όλης της χώρας, που βρίσκονται στα μπλόκα με τις οικογένειες τους, με τον αγώνα τους να είναι μονόδρομος, κόντρα στο υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές που τους δίνουν οι εμποροβιομήχανοι, τη “θηλιά” που τους βάζουν οι τράπεζες, την ανυπαρξία προστασίας στις φυσικές καταστροφές και τις ζωονόσους, την ώρα που τα χρήματά τους, έχουν γίνει “Φερράρι” και “κερδισμένα Τζόκερ”, από Φραπέδες και λοιπούς συγγενείς, που διασυνδέονται με τις κυβερνήσεις και όλοι μαζί στηρίζουν την ΚΑΠ της ΕΕ και όσους πολεμάνε τους αγώνες τους.

Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας όλου του λαού μας και κανένας δεν θα φιμώσει την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας, όπως προσπάθησε η κυβέρνηση να κάνει με τους φαντάρους που βρέθηκαν στα μπλόκα για να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, υπάρχει ελπίδα στον οργανωμένο λαό και τον αγώνα του μέσα στους χώρους δουλειάς και τα χωράφια, στις γειτονίες και τα χωριά, τα σχολεία και τις σχολές, για όσα μας στερούν. Εκεί δίνουμε όλη τη δύναμή μας, μέρα τη μέρα, για τις ανάγκες μας!».

ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι κινητοποιήσεις, με συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, ενάντια στον προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου, συνεχίστηκαν και το απόγευμα της ίδια μέρας με συγκέντρωση που συγκάλεσαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και φορείς της πόλης, στο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



