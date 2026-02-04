«Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»

Ανακοίνωση με αιχμές για θεσμικά ζητήματα και τη λειτουργία του Προεδρείου του Εμπορικός Σύλλογος Πατρών εξέδωσε η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση», με αφορμή πρόσφατη δημόσια δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου.

«Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
04 Φεβ. 2026 11:21
Pelop News

Σε δημόσια ανακοίνωσή της, η παράταξη Εμπορική Ανανέωση κάνει λόγο για «θεσμικό ολίσθημα», αναφερόμενη σε δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, σύμφωνα με την οποία «δεν βλέπει και δεν ασχολείται» με συγκεκριμένη παράταξη.

Όπως επισημαίνεται, ο ρόλος του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου δεν επιτρέπει, κατά την άποψη της παράταξης, «επιλεκτική όραση», υπογραμμίζοντας ότι οφείλει να βλέπει, να ακούει και να εκπροσωπεί όλους τους εμπόρους, ανεξαρτήτως παρατάξεων, συμφωνιών ή διαφωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι τρία μέλη της παράταξης στην οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγινε απαξιωτική αναφορά, κατέχουν θέσεις στο ίδιο το Προεδρείο του Συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, η «Εμπορική Ανανέωση» θέτει δημόσια τρία ερωτήματα:

  • ποιο Προεδρείο διοικεί,
  • με ποιους συνεργάζεται,
  • και πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως Πρόεδρος ενός ιστορικού συλλογικού οργάνου.

Παράλληλα, η παράταξη θεωρεί αναγκαίο να τοποθετηθούν δημόσια και ξεκάθαρα οι τρεις σύμβουλοι που εξελέγησαν με την Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων και σήμερα κατέχουν θέσεις στο Προεδρείο, ζητώντας να διευκρινιστεί αν τους εκφράζουν οι δημόσιες ανακοινώσεις της παράταξης από την οποία προέρχονται ή αν συντάσσονται με το Προεδρείο στο οποίο συμμετέχουν και φέρουν θεσμική ευθύνη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν δύο παράλληλες πραγματικότητες, μία εντός Προεδρείου και μία στα δελτία τύπου», ενώ τονίζεται ότι η απαξίωση εκλεγμένων παρατάξεων ή η σιωπή απέναντι σε δημόσιες καταγγελίες δεν συνιστούν πρόοδο, αλλά πλήττουν το κύρος του Συλλόγου.

Η «Εμπορική Ανανέωση» δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σε προσωπικές αντιπαραθέσεις ή παρασκηνιακές αντιδικίες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπερασπίζεται τη θεσμική λειτουργία, τη διαφάνεια και τον σεβασμό προς όλους τους εμπόρους.

Τέλος, καλεί τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών να τοποθετηθεί «καθαρά και θεσμικά», να εξηγήσει ποιους εννοεί ότι «δεν βλέπει» και να αποκαταστήσει –όπως αναφέρεται– τον ενωτικό ρόλο που οφείλει να έχει. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών δεν αντέχει άλλες δηλώσεις που διχάζουν», με τους εμπόρους να ζητούν «ουσία, σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες».

Η ανακοίνωση φέρει τις υπογραφές των μελών της «Εμπορικής Ανανέωσης» στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣΠ:

Γιάννης Ρούπας

Τάκης Γουρδούπης

Ερμίνα Διονυσάτου

Γιώργος Αβράμης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
11:57 Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»
11:51 Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
11:50 Αυξανομένη ανησυχία για κινήσεις ρωσικών δορυφόρων, τι φοβούνται
11:45 Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα
11:41 «In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας
11:36 Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!
11:35 Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
11:35 Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός
11:30 Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους
11:29 Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν
11:27 Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
11:21 «Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
11:19 Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»
11:13 Υπόθεση Λόρας: Η ηθοποιός, οι ρόλοι της και το κορίτσι από το Ρίο – Τα πρόσωπα πίσω από την εξαφάνιση
11:11 Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
11:06 Το όνειρο ενός γελοίου: Απόγνωση και φως σε μία στιγμή
11:05 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
11:00 Πάτρα: Επί ποδός «πολέμου» για το Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ