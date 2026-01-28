Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει τον ΟΛΠΑ για…ανάπτυξη

«Τέλος στην αδράνεια: Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει τον ΟΛΠΑ και συγκρούεται με τις χαμένες ευκαιρίες».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει τον ΟΛΠΑ για...ανάπτυξη
28 Ιαν. 2026 9:34
Pelop News

Σε ανακοίνωση του ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών «παίρνει ξεκάθαρη θέση» και αναφέρει πως  «στηρίζει χωρίς επιφυλάξεις τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ) και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που υλοποιείται για το λιμάνι και την πόλη.

Η μαρίνα, η κρουαζιέρα, η βάση υποστήριξης υδρογονανθράκων και η νέα στρατηγική συμφωνία με την Αίγυπτο δεν αποτελούν επιλογές πολυτελείας. Αποτελούν αναγκαίες αποφάσεις για την επιβίωση και την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.

Κάθε καθυστέρηση κοστίζει.

Κάθε εμπόδιο στερεί θέσεις εργασίας.

Κάθε μικροπολιτική παρέμβαση λειτουργεί εις βάρος της Πάτρας.

Η πόλη έχει πληρώσει ακριβά την αναβλητικότητα. Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών δηλώνει καθαρά: οι επενδύσεις στο λιμάνι πρέπει να προχωρήσουν τώρα. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς ανοχή σε φωνές που επενδύουν στη στασιμότητα.

Η τοπική αγορά χρειάζεται κίνηση, ρευστότητα και προοπτική — όχι θεωρίες και προσχήματα. Χρειάζεται αποφάσεις και έργα.

Ο Σύλλογος θα σταθεί δίπλα στον ΟΛΠΑ και θα υπερασπιστεί έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που δημιουργεί δουλειές, φέρνει κόσμο στην πόλη και δίνει μέλλον στην Πάτρα. Και θα συγκρουστεί με οτιδήποτε λειτουργεί ανασταλτικά στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη Βιολάντα: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
10:55 Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 5 νεκρούς, ανάμεσα τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ