Ο εμπρησμός στη Γαστούνη: «Σπάσανε τη τζαμαρία, βάλανε την παλέτα μέσα και βάλανε φωτιά και φούντωσε όλο»

Συνολικά σε 8 προσαγωγές έχει προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛΑΣ για τον εμπρησμό και την καταστροφή του μαγαζιού του περιπτερά Χρήστου Σαμψώνη, στη Γαστούνη ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο άγριου επεισοδίου ξυλοδαρμού σε βάρος του.

«Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα σε 5 ημέρες», απογοητευμένος ο περιπτεράς, που του έκαψαν το μαγαζί στη Γαστούνη

Όπως περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη είσοδο του καταστήματος, μπήκαν στον χώρο, τοποθέτησαν μέσα μια παλέτα και της έβαλαν φωτιά.

«Σπάσανε τη τζαμαρία, βάλανε την παλέτα μέσα και βάλανε φωτιά και φούντωσε όλο», είπε ο Χρήστος Σαμψώνης.

Όπως προσθέτει, το κατάστημα ήταν σχεδόν έτοιμο καθώς σε πέντε ημέρες θα άνοιγε: «Έκανα ένα καινούργιο ξεκίνημα και ήμασταν πέντε ημέρες πριν ανοίξουμε. Και μας πήραν τηλέφωνο το πρωί ότι το μαγαζί καίγεται».

Στο πλευρό του βρίσκεται ο συνέταιρός του -και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης – Μανώλης Θεοδωρακόπουλος. «Δυστυχώς έχουμε βάλει το κεφάλι μας στο χαντάκι και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα» λέει χαρακτηριστικά.

Ο ξυλοδαρμός

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο.

Ακολούθησαν συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Μετά το περιστατικό εκείνο, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο, δηλώνοντας ότι φοβάται για την οικογένειά του και ότι δεν άξιζε πλέον να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.

