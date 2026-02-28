Ο...εικονολήπτης Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε από τη vintage κάμερα το δικό του βίντεο του Τελικού

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δημοσίευσε στο κανάλι του στο Youtube το βίντεο από τον τελικό του Κυπέλλου, δείχνοντας τις πανηγυρικές στιγμές των «πρασίνων» στα αποδυτήρια, την αποθέωση του, ενώ το πείραγμα του Κέντρικ Ναν ήταν αυτό που ξεχώρισε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



