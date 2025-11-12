O εκδοτικός οίκος του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα

Ο εκδοτικός οίκος – για πρώτη φορά όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του – προέβη σε ασφαλιστικά μέτρα, καθώς θεωρεί πως έχει γίνει παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

12 Νοέ. 2025 18:28
Pelop News

Συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει προβεί στη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Ως εκ τούτου, ο εκδοτικός οίκος – για πρώτη φορά όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του – προέβη σε ασφαλιστικά μέτρα, καθώς θεωρεί πως έχει γίνει παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ανακοίνωση – η οποία «φωτογραφίζει» το site «Ντοκουμέντο» – αναφέρει:

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στην πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου,  αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

