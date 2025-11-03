Ο Ελευθεριάδης έφυγε, οι Αταμαν και Μπαρτζώκας… όχι!

«Αλλάζεις έναν προπονητή από το ξεκίνημα της σεζόν μετά από μια ήττα σε ένα ντέρμπι;». Το ερώτημα βασανίζει κοτζάμ Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, δεν είναι λογικό να τεθεί και στον Απόλλωνα; Για την ακρίβεια, δεν τέθηκε απλά, αλλά πήρε και καταφατική απάντηση – χωρίς ιδιαίτερο… ζύγι όπως διαπίστωσε ο γράφοντας – με την αποπομπή του Γιάννη Ελευθεριάδη.

Και κάπου εδώ αναρωτιόμαστε: Επρεπε να φύγει ο Αταμαν μετά τα «χαστούκια» από Μπολόνια και Μονακό; Οφειλαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι να… σκουπίσουν τον Μπαρτζώκα μετά τις ήττες από την Εφές και τη Μονακό; Η απάντηση είναι ένα μεγάλο «μεταξικό» «ΟΧΙ».

Τα μεγάλα κλαμπ δεν λειτουργούν με βάση τα ένστικτα ή τον παρορμητισμό. Λειτουργούν με βάση το πως τηρείται ένα πλάνο. Και από τη σύντομη συνομιλία που είχαμε με τον Γιάννη Ελευθεριάδη αμέσως μετά την ήττα από την Αθλητική Ενωση Εσπερου ΑΟΠΑ (η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη κέρδισε με το σπαθί της) διαπιστώσαμε ότι ο πατρινός προπονητής δεν είχε παρεκλίνει από το σχέδιο που είχε καταστρωθεί – σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση του Απόλλωνα – από την αρχή της σεζόν. Ενα πρωτάθλημα όπως αυτό της National League 1 είναι μαραθώνιος, οπότε θέλει υπομονή, καθώς θα υπάρχουν ups και downs! Και το κυριότερο: Τραυματισμοί βασικών παικτών. Γιατί αυτό δεν είναι οι Σταμάτης και Ανέστης;

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του Απόλλωνα πήρε μια απόφαση και η ίδια θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας ή θα γευτεί τα εύσημα σε περίπτωση επιτυχίας. Ολοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος…

Υ.Γ.1: Τα σενάρια για αποπομπή Ελευθεριάδη είχαν φουντώσει ήδη από το βράδυ του Σαββάτου. Το τι κυκλοφόρησε στη μπασκετική πιάτσα της Πάτρας δεν λέγεται. Από πρόταση-βολιδοσκόπηση στον Νίκο Βετούλα, την οποία απέρριψε, μέχρι επαφή με τον Κώστα Δελέγκο – κλήση στον Ανδρέα Παπαδημητρίου δεν πρέπει, πάντως, να έγινε.

Υ.Γ.2: Μια άλλη κουβέντα που φούντωσε στα μπασκετικά στέκια της Πάτρας αφορά στα «βαριά κορμιά» και στην «αποπατρινοποίηση του ρόστερ του Απόλλωνα», αλλά και στο «κλίμα στα αποδυτήρια». Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως οι πατρινοί λατρεύουν τις μπασκετικές αναλύσεις και ο καθένας μπορεί να καταθέσει ελεύθερα τα «πιστεύω» του. Καλό είναι, όμως, αυτές οι αναλύσεις να γίνονται όχι… μετά Χριστόν, αλλά στην ώρα τους!

