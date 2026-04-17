Ο «Ελληνας» Τάρλατς και ο «ξένος» Ντε Γκρες;

Στα «χρυσά» χρόνια του ελληνικού μπάσκετ με Γκάλη, Γιαννάκη, Φάνη Χριστοδούλου και σία, είχε εισαχθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα μια μόδα που έμελλε να αλλοιώσει τα βασικά χαρακτηριστικά του αθλήματος στη χώρα μας: Η μόδα του ελληνοποιημένου παίκτη.

Μέσα σε αυτό το «τσουνάμι» είδαμε νυν και πρώην Γιουγκοσλάβους μπασκετμπολίστες (ακόμη δεν είχε διαλυθεί καλά-καλά η συγκεκριμένη χώρα) ή προερχόμενους από «δημοκρατίες» της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, να «βαφτίζονται» μέσα σε μια νύχτα Ελληνες και να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια στην επαγγελματική τους καριέρα, πολλές φορές εις βάρος ακόμη και των «καθαρόαιμων» δικών μας παικτών.

Και κάπως έτσι ο Μίλαν Γκούροβιτς έγινε… Μαλατράς, ο Ντράγκαν Τάρλατς… Κωνσταντινίδης, ο Πέντραγκ Στογιάκοβιτς… Κίνης, ο Τιτ Σοκ… Γιαννόπουλος, ο Αϊβαρ Κουούσμα… Μαγουλάς (όνομα και πράγμα!), ο Μίροσλαβ Πετσάρκι… Μυλωνάς, αλλά και στα μέρη μας ο Ντούσαν Βούκσεβιτς… Τσαλίκης, ο Τσουκ Νεμάνια… Αργυριάδης κι ο Μάρκο Γιάριτς… Λάτσης (ασχέτως αν ο τελευταίος δεν έπαιξε ποτέ μπάσκετ στην Πάτρα). Ακόμη και ο σπουδαίος Μπάνε Πρέλεβιτς έγινε με τα χρόνια Ελληνας (διαφορετική, βέβαια, η περίπτωσή του), ενώ και στο ποδόσφαιρο είδαμε τον Ολλανδοπορτογάλο -γεννημένο στο Πράσινο Ακρωτήρι- Ντανιέλ Μπατίστα να αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας!

Εκκωφαντικές στρεβλώσεις όλες οι παραπάνω, σε εποχές «παχέων αγελάδων» και της ακμής των «μεταμεσονύκτιων πολιτιστικών κέντρων» όπως χαρακτήριζε τα τότε… μπουζουκομάγαζα ο αείμνηστος Βαγγέλης Γιαννόπουλος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, είχε προκύψει μια αντίφαση -που ιστορικά και νομικά, πλέον, χαρακτηρίζεται ως ιστορική αδικία- η αφαίρεση και στη συνέχεια μη απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στα μέλη της ελληνικής πρώην βασιλικής οικογένειας. Χρειάστηκε να περάσουν πολλές δεκαετίες για να γίνει η αποκατάσταση της πραγματικότητας και τα πολιτικά παιχνίδια και τα μετεμφυλιακά πάθη να μπουν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Δεν χρειάζεται, άλλωστε, να είναι κανείς μεγαλοδικηγόρος πολυεθνικών για να δει την πραγματικότητα χωρίς γαλάζια, πράσινα ή κόκκινα γυαλιά. Αρκούν στοιχειώδεις νομικές γνώσεις για το «Jus Sanguinis» (Δίκαιον Αίματος) και το «Jus Soli» (Δίκαιον Εδάφους) και τα πράγματα γίνονται αμέσως ξεκάθαρα.

Ξεκάθαρα όπως και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι τα δέκα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας νομίμως έλαβαν το επίθετο Ντε Γκρες και (ξανά) την ελληνική ιθαγένεια που πρώτη η Χούντα των επίορκων Συνταγματαρχών επιχείρησε -δεν πρόλαβε- να αφαιρέσει (αυτό τελικά συνέβη το 1994).

Με την απόφαση του ΣτΕ, τα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας αποκτούν όλα τα προνόμια που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Μην περιμένετε, πάντως, να δείτε τον Παύλο να κάνει κόμμα. Οπως είχε πει και ο πατέρας του σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά: «Οι Ελληνες έχουν τόσους πολλούς πολιτικούς, θέλουν κι άλλους;». Οι… μυημένοι θα θυμούνται και τη φάπα του (πατέρα) Λίαμ Νίσον στον (γιο) Ορλάντο Μπλουμ στο «Βασίλειο των Ουρανών»: «Αυτός είναι ο όρκος σου.

Κι αυτό το χαστούκι είναι για να τον θυμάσαι…».

* Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9, καθηγητής δημοσιογραφίας και συγγραφέας.

