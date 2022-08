Ο Έλον Μασκ προκάλεσε σεισμό: «Αγοράζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Έλον Μασκ «αγοράζει» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter, ανάβοντας «φωτιές» μετά την κάκιστη έναρξη της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα της αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ με δύο σερί ήττες.

«Για να είμαι σαφής, υποστηρίζω την αριστερή πτέρυγα του ρεπουμπλικανικού κόμματος και την δεξιά πτέρυγα των Δημοκρατικών», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter και συνέχισε ρίχνοντας… «βόμβα»: «και επίσης αγοράζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρακαλώ».

Αν και μάλλον τρολάρει, όπως έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, η ανάρτηση του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου έχει ήδη πάνω από 55.000 retweets και περισσότερα από 300.000 likes.

Ίσως οι αντιδράσεις στην «ανακοίνωση» του Έλον Μασκ να αποτυπώνει την επιθυμία των οπαδών της ομάδας για αλλαγές, αφού η εποχή με προπονητή τον Έρικ Τεν Χάαγκ έχει ξεκινήσει με δύο σερί ήττες στο αγγλικό πρωτάθλημα.

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party!

— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2022