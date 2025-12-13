Ο Έλον Μασκ…προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ

Γιατί τον στηρίζει ο Αμερικανός μεγιστάνας;

Ο Έλον Μασκ...προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ
13 Δεκ. 2025 19:24
Pelop News

Για μία ακόμη φορά έκανε επίθεση λατρείας προς τον Φειδία Παναγιώτου, για τον οποίο πολλάκις στο παρελθόν έχει εκφραστεί θετικά,  ο Έλον Μασκ τα ξημερώματα του Σαββάτου προτείνοντας τον Κύπριο ευρωβουλευτή για… πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Αφορμή αποτέλεσε βίντεο του Φειδία Παναγιώτου το απόγευμα της Παρασκευής στο οποίο ο νεαρός ευρωβουλευτής σχολίαζε «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη».

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκλέγεται δημοκρατικά γιατί τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λέμε “ναι” ή “όχι” αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για σόου και όχι ψηφοφορία γιατί έκανε συμφωνίες με όλα τα πολιτικά κόμματα από πριν για να την ψηφίσουν, οπότε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται να το αλλάξουμε» ακούγεται να λέει ο Φειδίας Παναγιώτου στο βίντεο που προκάλεσε τη νέα στήριξη από τον Έλον Μασκ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:58 Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα
21:48 Η «απίστευτη ημέρα» του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
21:41 Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία
21:31 Η στιγμή που ο διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έκαψαν τον ανιψιό, δύο γυναίκες στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία
21:09 Ο Γιώργος Κώτσηρας για τον προϋπολογισμό του 2026: Φέρνει φορολογική μεταρρύθμιση και στήριξη των νοικοκυριών
20:58 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξημερώματα Κυριακής φτάνουν με πλοίο στον Πειραιά οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη
20:46 Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους
20:27 Ο Προμηθέας μεγάλο διπλό επί του Πανιωνίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:19 Η Ολυμπιάδα λύγισε από την ισχυρή ΑΕΚ
20:10 Λιόνας: «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα»
20:00 Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ στο φινάλε του 2025
19:48 Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!
19:36 Ινδία: Τρομερά επεισόδια επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα, ΒΙΝΤΕΟ
19:24 Ο Έλον Μασκ…προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Πρώτη εντός έδρας ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:01 Περάσαμε μια βραδιά στη βίλα του Λαδόπουλου – Φωτογραφίες
18:50 Γκιλφόιλ: «Τυχερή που θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα»
18:40 Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ