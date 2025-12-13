Ο Έλον Μασκ...προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ

Για μία ακόμη φορά έκανε επίθεση λατρείας προς τον Φειδία Παναγιώτου, για τον οποίο πολλάκις στο παρελθόν έχει εκφραστεί θετικά, ο Έλον Μασκ τα ξημερώματα του Σαββάτου προτείνοντας τον Κύπριο ευρωβουλευτή για… πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Fidias for President of the EU! https://t.co/NQtDPqWrhF — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2025

Αφορμή αποτέλεσε βίντεο του Φειδία Παναγιώτου το απόγευμα της Παρασκευής στο οποίο ο νεαρός ευρωβουλευτής σχολίαζε «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη».

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκλέγεται δημοκρατικά γιατί τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λέμε “ναι” ή “όχι” αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για σόου και όχι ψηφοφορία γιατί έκανε συμφωνίες με όλα τα πολιτικά κόμματα από πριν για να την ψηφίσουν, οπότε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται να το αλλάξουμε» ακούγεται να λέει ο Φειδίας Παναγιώτου στο βίντεο που προκάλεσε τη νέα στήριξη από τον Έλον Μασκ.

