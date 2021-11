Ο Elon Musk βάζει στοίχημα τις μετοχές του στην Tesla με τα Ηνωμένα Έθνη

Αν αποδείξουν πως $6 δις θα λύσουν το πρόβλημα της πείνας

Ο διευθυντής του World Food Program (WFP), David Beasley, δήλωσε στο CNN πως το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας θα μπορούσε να λυθεί αν κάποιοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου έκαναν μία και μόνο πληρωμή.

🔹 2% of @elonmusk 's wealth is $6B 🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn't "solve world hunger"?

Οι δηλώσεις δεν άργησαν να γίνουν viral, προκαλώντας την αντίδραση του ίδιου του Elon Musk. O δισεκατομμυριούχος προκάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη, λέγοντας πως αν καταφέρουν να αποδείξουν με ποιον τρόπο ακριβώς θα μπορούσαν $6 δισεκατομμύρια να λύσουν το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, θα πουλήσει τις μετοχές της Tesla για να το κάνει.

Ωστόσο, απαιτεί να είναι λογιστική απόδειξη ανοιχτού κώδικα ώστε το κοινό να δει ακριβώς πού θα διατεθούν τα χρήματα.

Ο Beasley έσπευσε να εκτονώσει την κατάσταση λέγοντας πως ο τίτλος του ρεπορτάζ δεν ήταν ακριβής και πως τα $6 δις όντως δε θα λύσουν το πρόβλημα της πείνας, αλλά θα αποτρέψουν γεωπολιτικές αστάθειες, μαζική μετανάστευση και θα σώσουν 42 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι στα όρια της πείνας. Κάλεσε επίσης τον Musk σε συνομιλίες για να του προτείνει τρόπους δράσης.

.@elonmusk! Headline not accurate. $6B will not solve world hunger, but it WILL prevent geopolitical instability, mass migration and save 42 million people on the brink of starvation. An unprecedented crisis and a perfect storm due to Covid/conflict/climate crises.

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021