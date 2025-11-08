Ο Ερμης προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ στο καμίνι «Πετρόπουλος»

08 Νοέ. 2025 20:42
Pelop News

Σπουδαία αναμέτρηση έγινε το βράδυ του Σάββατου στο κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος», όπου η ομάδα βόλεϊ του Ερμή αν και προηγήθηκε έχασε εντός έδρας, με 3-1 (22-25, 25-12, 25-17, 25-23) σετ από την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

H πατρινή ομάδα μετά από 4 αγωνιστικές έχει μείνει με 4 βαθμούς και χρειάζεται ανασύνταξη δυνάμεων ενόψει της συνέχειας.

Σε ότι αφορά την σημερινή αναμέτρηση, μπορεί να προηγήθηκε με 1-0, όμως στη συνέχεια ήταν καλύτερη, πίεσε στο σέρβις και πήρε εύκολα τα δυο επόμενα σετ.

Στο 4ο σετ έγινε μεγάλο ντέρμπι οι δυο ομάδες πηγαίναν ποντο-πόντο, όμως ΑΕΚ στα κρίσιμά είχε ψυχραιμία και πήρε το σετ, ενώ ο Ερμής έχει δικαιολογημένη σε ένα βαθμό παράπονα από τους  διαιτητές (Βασίλειου- Γκόλφης).

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Δρακόπουλος, Βατυλιώτης, Κανελλόπουλος, Τσιχλιάς, Εκμετσόγλου, Τραχάνης λίμπερο ο Καραγιώργος (Μπακούλιας, Ρέππας, Κούγιας, Γεωργακόπουλος, Βίτσιος).

Εξαιρετική ατμόσφαιρα στο κλειστό “Κώστας Πετρόπουλος” που ήταν κατάμεστο τόσο από πατρινούς, όσο και από 50-60 φίλους της ΑΕΚ.

 

 

 
