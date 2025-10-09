Ο Ερντογάν ευχαριστεί τον Τραμπ και παρακολουθεί

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ερντογάν ευχαριστεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος επέδειξε την αναγκαία πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση προς την επίτευξη της εκεχειρίας», καθώς και το Κατάρ και την Αίγυπτο. Ο ρόλος του Ισραήλ στη διαδικασία δεν αναφέρεται στην ανάρτηση του Τούρκου προέδρου.

Συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα: Στις 12 το μεσημέρι οι υπογραφές, τι προβλέπει το σχέδιο

Υπενθυμίζεται ότι πηγή με γνώση των λεπτομερειών των διαπραγματεύσεων αποκάλυψε νωρίτερα στην Jerusalem Post ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία έχουν υπογράψει ως εγγυητές της συμφωνίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



