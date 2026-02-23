Ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή που καθήλωσε στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στην ιστορική Αρένα της Βερόνα, ήταν η έπαρση της ελληνικής σημαίας και η εκτέλεση του εθνικού ύμνου της Ελλάδας, ως αναγνώριση της Ολυμπιακής καταγωγής. Όπως κατέγραψαν ξένα και ελληνικά ρεπορτάζ, ο ελληνικός ύμνος ακούστηκε στο πρωτόκολλο της τελετής, λίγο πριν η βραδιά οδηγηθεί στο τελικό της φινάλε.

Γιατί ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας στην τελετή λήξης

Η παρουσία του ελληνικού εθνικού ύμνου στην τελετή λήξης δεν είναι «έκπληξη» της διοργάνωσης, αλλά κομμάτι της ολυμπιακής παράδοσης: μαζί με το ολυμπιακό πρωτόκολλο, τιμάται συμβολικά η γενέτειρα των Αγώνων, με την ελληνική σημαία να υψώνεται και τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» να ακούγεται στην αρένα. Πρόκειται για ένα τελετουργικό που έχει καθιερωθεί στις σύγχρονες τελετές λήξης, ακριβώς για να θυμίζει σε όλους ότι, πριν από τα μετάλλια και τα ρεκόρ, υπάρχει η ιδέα που ξεκίνησε από την Ολυμπία.

Η έπαρση της ελληνικής σημαίας και το στιγμιότυπο που συγκίνησε

Στη Βερόνα, η κάμερα «έπιασε» το πρωτόκολλο σε πρώτο πλάνο: η ελληνική σημαία υψώθηκε, ενώ ο εθνικός ύμνος έντυσε την τελετή με μια αίσθηση σεβασμού και συλλογικής μνήμης. Ελληνικά δημοσιεύματα ανέβασαν φωτογραφίες από το σημείο της έπαρσης και βίντεο με την εκτέλεση του ύμνου, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να ξαναδούν ακριβώς τη στιγμή. Στο ίδιο πρωτόκολλο, όπως καταγράφηκε και από διεθνή live coverage, ο ελληνικός ύμνος συνδέθηκε με τη συνολική τελετουργία της λήξης, σε μια βραδιά όπου η ατμόσφαιρα εναλλασσόταν διαρκώς από θέαμα σε συγκίνηση.

