Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντης Μπελέρης στην «Π»: «Ράμα με ρητορική Ερντογάν» ΒΙΝΤΕΟ

Με λόγο ευθύ και προσωπικό, ο Φρέντης Μπελέρης ανοίγει στην «Πελοπόννησο» ένα παράθυρο στη σημερινή Αλβανία. Μιλά για τη δοκιμασία της ελληνικής μειονότητας, τα ανοιχτά τραύματα της δημοκρατίας και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Παράλληλα, αναφέρεται και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα σε επίπεδο θεσμών και αξιών, εν μέσω γεωπολιτικής καταιγίδας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

Θ.Λ.: Ποια είναι σήμερα η κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία;

Η ελληνική εθνική μειονότητα -κατά τη δήλωση των μελών της, αυτοβούλως, προς τις ελληνικές αρχές- αριθμεί περί τους 260.000 ομογενείς Βορειοηπειρώτες. Δυστυχώς στη σημερινή Αλβανία ζουν μόλις 40.000 ομογενών, καθώς οι υπόλοιποι έχουν μεταναστεύσει κυρίως στην Ελλάδα, ενώ μετά την οικονομική κρίση έχουν φύγει και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και προς τις ΗΠΑ. Δυστυχώς, οι Βορειοηπειρώτες ομογενείς αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματά τους και με την έλλειψη δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Βορειοηπειρώτες σήμερα δεν έχουν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες στη μητρική τους γλώσσα, ενώ και η παιδεία που τους παρέχεται, πολλές φορές είναι πειραγμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα βιβλία Ιστορίας που διαβάζουν οι Βορειοηπειρώτες, ακόμη και η Πρέβεζα θεωρείται Αλβανία. Αρα έχουμε μια παιδεία νοθευμένη, η οποία δεν συνάδει με τη συμβίωση των δύο λαών, με την προώθηση των διμερών σχέσεων και με τις σχέσεις καλής γειτονίας που θα πρέπει να έχουν οι δύο χώρες.

Σε ό,τι αφορά το περιουσιακό, τις περιουσίες τις έχουν πάρει από τους παππούδες μας από τη δεκαετία του ΄60. Τριάντα χρόνια το καθεστώς ήταν κομμουνιστικό, μέχρι το ΄90, άρα αυτές οι περιουσίες ήταν κρατικές. Από το 1991, που υποτίθεται ότι έγιναν ο εκδημοκρατισμός της Αλβανίας και η Μεταπολίτευση, μέχρι το 2026, έχουν περάσει 35 χρόνια κι ακόμη αυτές οι περιουσίες δεν έχουν επιστραφεί στους νόμιμους δικαιούχους. Στις περιοχές που ζει η εθνική ελληνική μειονότητα, στους τρεις Δήμους Χειμάρρας, Φοινίκης και Δρόπολης, το φαινόμενο είναι πιο εκτεταμένο. Κι ενώ στην Αλβανία κατά μέσο όρο έχει επιστραφεί το 50% των περιουσιών, στον Δήμο Χειμάρρας έχει επιστραφεί μόνο το 10%, στον Δήμο Φοινικέων το 20% και στον Δήμο Δρόπολης έχει επιστραφεί το 30%. Αρα και σε αυτήν την περίπτωση, βλέπουμε μια δυσμενή διάκριση εις βάρος του ελληνικού στοιχείου.

Θ.Λ.: Περιγράφοντας σε εθνικό επίπεδο τις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας, θα θέλαμε να μας πείτε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και να μας εξηγήσετε, επίσης, το οξύμωρο φαινόμενο, από τη μια πλευρά η Ελλάδα να θέλει να ακολουθήσει η Αλβανία τον ευρωπαϊκό δρόμο κι από την άλλη πλευρά η Αλβανία να μην προχωράει στις αναγκαίες κινήσεις-προϋποθέσεις. Τι είναι αυτό που κάνει το ίδιο το αλβανικό κράτος να μην προωθεί το δικό του συμφέρον, που είναι η πρόοδος της Δημοκρατίας και της Οικονομίας;

Τα βασικά προβλήματα κατ’ εμέ είναι δύο. Καταρχάς, η έλλειψη θεσμών. Στην Αλβανία, δυστυχώς, η διάκριση εξουσιών δεν λειτουργεί. Και το δεύτερο πρόβλημα, το πιο μεγάλο και το πιο δυσεπίλυτο, είναι ότι από την Αλβανία λείπει ο νέος κόσμος. Σε μια χώρα 4,5 εκατομμυρίων, εγγεγραμμένων στα ληξιαρχεία, σήμερα ζουν, κατά τον κ. Ράμα 2 εκατομμύρια και κατά την αντιπολίτευση 1,5 εκατομμύριο. Αρα λείπουν από την Αλβανία γύρω στα 2 εκατομμύρια. Το 1 εκατομμύριο από αυτούς έχει φύγει κατά τη διακυβέρνηση του κ. Ράμα τα τελευταία 12 χρόνια. Εχουν φύγει κυρίως νέοι άνθρωποι σε παραγωγικές ηλικίες, φεύγουν τα μυαλά, φεύγουν φτωχοί, φεύγουν, όμως, και πλούσιοι. Υπάρχει ένα κύμα φυγής που δημιουργεί μια έλλειψη θεσμών. Φανταστείτε πώς θα ήταν η Ελλάδα εάν ψήφιζαν μόνον οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Αλβανία. Ψηφίζουν μόνον οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπό την πίεση ενός καθεστώτος. Δεν είναι μόνον η περίπτωσή μου. Ο κ. Ράμα τα προηγούμενα δύο χρόνια έχει συλλάβει κι έχει φυλακίσει όλους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ιλίρ Μέτα είναι στη φυλακή. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, κ. Μπερίσα ήταν σε κατ΄ οίκον περιορισμό. Αρα η Αλβανία έχει πολιτικό πρόβλημα. Επίσης, έχει τεράστιο πρόβλημα διαφθοράς. Οχι εγώ, όχι η αντιπολίτευση, ο κεντρικός τραπεζίτης της Αλβανίας, ο αντίστοιχος… Στουρνάρας της Αλβανίας, δήλωσε ότι το 2024 ο τζίρος στην Οικοδομή ήταν 4 δισεκατομμύρια. Μέσα από τις τράπεζες πέρασαν, όμως, μόλις τα 800 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Η συζήτηση αυτή είναι, πλέον, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δείτε τα Τίρανα την ημέρα, θα δείτε μια ωραία πόλη με τεράστιους ουρανοξύστες. Αν τη δείτε, όμως, το βράδυ, όλα τα φώτα θα είναι κλειστά. Αυτοί που αγόραζαν αυτούς τους ουρανοξύστες, είναι μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες, όχι άνθρωποι του μεροκάματου, αλλά άνθρωποι που ασχολούνται ενδεχομένως με παράνομες δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα είναι απλώς ξέπλυμα. Η ανάπτυξη δεν συνάδει με τον κόσμο που ζει και με την οικονομική ανάπτυξη εντός της χώρας.

Θ.Λ.: Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ποια στάση πρέπει να κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση; Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση της εισόδου της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση; Πρέπει να θέτουμε όρους;

Θεωρώ ότι μια ευρωπαϊκή Αλβανία είναι προς το συμφέρον πρώτα από όλα του αλβανικού λαού, της ελληνικής μειονότητας και των Βορειοηπερωτων, αλλά και του ελληνικού κράτους. Και πολύ σωστά η ελληνική Πολιτεία, από το 2004, ήταν αυτή που έθεσε το θέμα της ένταξης των δυτικών Βαλκανίων, άρα και της Αλβανίας, στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το 2014 η Αλβανία πήρε το status της προς ένταξης χώρας, όταν πάλι εμείς είχαμε την προεδρία. Τώρα έχουν έναν στόχο, που διακηρύσσει ο κ. Ράμα, ότι θέλει να κλείσει τα ενταξιακά κεφάλαια μέχρι το 2027 – κατά την προεδρεία μας και πάλι. Αρα ως στρατηγικό ζήτημα πολύ σωστά η Ελλάδα έχει πάρει από το χέρι την Αλβανία και την πάει προς την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το ερώτημα είναι εάν θέλει η ηγεσία της Αλβανίας να εισέλθει πραγματικά η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή αν θέλει μόνο τα κεφάλαια. Ηδη με το να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, έχουν ανοίξει και κάποιες ροές χρηματοδότησης. Από τα 6 δισεκατομμύρια τα οποία δίνει η ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια, γύρω στα δύο πηγαίνουν στην Αλβανία. Και για μια χώρα με ΑΕΠ 14 δισεκατομμύρια, τα 2 δισεκατομμύρια είναι σημαντικά. Υπάρχουν και διάφορα διασυνοριακά προγράμματα, όπως π.χ. το Interect και όχι μόνο. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Η Αλβανία, όμως, είναι περίεργο κράτος. Μπορώ να σας πω ότι η νομολογία και το Σύνταγμα της Αλβανίας είναι πολύ καλά, ίσως είναι καλύτερα και από τα δικά μας, γιατί είναι πιο σύγχρονα. Πρέπει να σας πω ότι το Σύνταγμα της Αλβανίας το είχαν γράψει ο κ. Τσάτσος και ο κ. Λοβέρδος στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Το θέμα είναι, όμως, αν εφαρμόζουν ως χώρα αυτούς τους νόμους και το Σύνταγμα. Εχουν συνέχεια από πάνω τους μια τρόικα, οπότε η νομοθεσία και η νομολογία στην Αλβανία είναι σύγχρονες. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα; Να συνεχίσει ασφαλώς αυτήν την πολιτική. Αν, όμως, η αλβανική κυβέρνηση συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα και σε διμερείς σχέσεις και σε μη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, νομίζω ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να συνεχίσουμε αυτήν την πολιτική. Οι Αλβανοί συνέχεια δημιουργούν θέματα. Ενώ ο κ. Ράμα στη ρητορική του λέει ότι θέλει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ενωση, με αυτά που κάνει, είναι πιο κοντά στον κ. Ερντογάν.

Θ.Λ.: Πιστεύετε ότι ο κ. Ράμα θέλει τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα;

Δεν νομίζω ότι αποτελεί προτεραιότητά του, γιατί, πέραν των άλλων, υπάρχει κι ένα τρομερό ζήτημα ανθελληνικής προπαγάνδας. Ο κ. Ράμα ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο τρόπος που μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του, φανερώνει εκνευρισμό. Φαίνεται ότι δεν αστειεύεται. Αν αστειευόταν, δεν θα έκανε διευκρινιστική δήλωση. Τον ενοχλεί ο,τιδήποτε ελληνικό. Από το 2013 που είναι στην κυβέρνηση, έχει δείξει αυτά τα συμπλέγματα. Η πρώην ευρωβουλευτής κ. Τζαβέλα, όταν ήταν αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Λάτση είχε βοηθήσει τον κ. Ράμα να πάρει υποτροφία και να σπουδάσει στο Χάρβαρντ. Τότε ήταν δήμαρχος Τιράνων. Στην αίτηση που είχε κάνει ο κ. Ράμα τότε, είχε πει ότι η μητέρα του είναι ελληνικής καταγωγής. Σήμερα δεν το λέει. Κι ο πατέρας του, βέβαια, είναι βλάχικης καταγωγής. Η μητέρα του είναι συγχωριανή με τον υπουργό Αμύνης, τον κ. Δένδια. Η οικογένεια του κ. Δένδια είχε φύγει από το Μπούνο της Χειμάρρας και είχε πάει στους Παξούς. Πολλές φορές το έχουν πει και οι ίδιοι, αστειευόμενοι μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι ο κ. Ράμα έχρισε ο ίδιος -μη ρωτώντας κανέναν- στρατηγικό του σύμμαχο την Τουρκία. Μέχρι τότε η Αλβανία είχε συμμάχους την Ιταλία και την Ελλάδα.

Κ.Λ.: Είστε, πλέον, ευρωβουλευτής. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε, με βάση τα θεσμικά σας καθήκοντα; Σε ποιες επιτροπές μετέχετε και πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν;

Συμμετέχω σε τέσσερις επιτροπές. Καταρχάς, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην οποία συζητάμε το καινούργιο δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, εκεί όπου δυστυχώς έχουμε περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική. Εχει έρθει μια πρώτη πρόταση και σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες διαφωνούν. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα διανεμηθούν τα κονδύλια, το ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της Ενωσης για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, είμαι αντιπρόεδρος και στην Επιτροπή Αναφορών, εκεί όπου άμεσα ο πολίτης μπορεί να θέσει ζητήματα στους θεσμούς της ΕΕ. Εγώ έχω καταφέρει να φέρω δύο αναφορές ελληνικού ενδιαφέροντος, με πολίτες που έθεσαν θέματα περιουσίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας μίλησε για το περιουσιακό. Ξέρετε, εκεί οι ναοί και τα μοναστήρια ανήκουν ακόμη στο κράτος. Ούτε οι ναοί δεν έχουν ακόμη τίτλους ιδιοκτησίας.

Κ.Λ.: Πώς βιώσατε προσωπικά την περιπέτεια της σύλληψης και κράτησής σας στην Αλβανία;

Το σχέδιο του κ. Ράμα δεν ήταν να προκαλέσει ένα τεράστιο διεθνές θέμα. Ηταν να με φυλακίσει, να χάσω τις εκλογές και τη Δευτέρα-Τρίτη να βγω με περιοριστικούς όρους. Υπολόγιζε, όμως, χωρίς τους Χειμαρριώτες και πίστευε ότι εγώ δεν θα εκλεγώ. Πάτησε ότι στην Ελλάδα ήταν προεκλογική περίοδος. Εγώ είχα ήρεμη συνείδηση. Ηξερα ότι δεν είχα κάνει κάτι και πράγματι δεν είχα κάνει. Φάνηκε ότι όλο αυτό ήταν πλεκτάνη. Είχα τεράστια υποστήριξη από την Ελλάδα και μάλιστα διακομματικά. Αυτή η στήριξη από την πατρίδα και φυσικά από την οικογένειά μου, με έκανε να μην παραιτηθώ. Εγώ, μάλιστα, θα πρέπει να θεωρούμαι από τους τυχερούς. Θυμίζω τις δολοφονίες του Αριστοτέλη Γκούμα και του Κωνσταντίνου Κατσίφα…

Κ.Λ.: Γιατί ο κ. Ράμα δυναμιτίζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις;

Το 2009 υπήρξε συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των κυβερνήσεων Καραμανλή και Μπερίσα, η οποία ήταν επωφελής και για τις δύο χώρες. Ακόμη ο κ. Μπερίσα λέει ότι η Αλβανία δεν πρόκειται να πάρει καλύτερη συμφωνία. Ο κ. Ράμα την κατήγγειλε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο την ακύρωσε. Ο κ. Μπερίσα κατήγγειλε στην αλβανική Βουλή τον κ. Ράμα ότι ενήργησε για συμφέρον τρίτων χωρών και για λεφτά, χωρίς έτσι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Αλβανίας. Επειδή, η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για την αλβανική Πολιτεία, η αλβανική και η ελληνική πλευρά -με τον κ. Δένδια υπουργό Εξωτερικών – είχαν συνεννοηθεί να υπογράψουν ένα συνυποσχετικό για να πάνε στη Χάγη. Κάθε τρεις και λίγο, η Αλβανία το ξεχνάει όμως και το θέμα μεταφέρεται στις καλένδες. Γιατί το ξεχνάει; Εδώ και 5 χρόνια η Ελλάδα επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12. Αρα το θέμα έχει σχεδόν λυθεί για την Ελλάδα. Θέλουμε να πάμε το θέμα στη Χάγη γιατί μπορεί να αποτελέσει δεδικασμένο και για το τι μπορεί να ισχύσει και στο Αιγαίο. Με τις σχέσεις, όμως, που έχει σήμερα ο κ. Ράμα με τον Ερντογάν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ο κ. Ερντογάν δεν θα αφήσει τον κ. Ράμα. Οσοι, λοιπόν, από ελληνικής πλευράς πιστεύουν ότι αυτό το συνυποσχετικό θα υπογραφεί και ότι θα πάμε στη Χάγη, μάλλον δεν ξέρουν την Αλβανία, την Τουρκία και τις σχέσεις Ράμα-Ερντογάν.

Κ.Λ.: Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ενωση να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα που βάλλονται στην Αλβανία;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 27 χώρες. Είναι και 27 μυαλά. Δυστυχώς, μετά την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, η ΕΕ μπήκε στη λογική να δημιουργήσει ανεξάρτητη άμυνα, άρα και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Κι έτσι έχουμε προβλέψει τεράστια κονδύλια προς αυτόν τον σκοπό. Και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Μια καλή στιγμή για την ΕΕ ήταν η πανδημία του κορονοϊού. Κάναμε μαζικές παραγγελίες ως Ενωση και πετύχαμε να φέρουμε γρήγορα και φθηνά εμβόλια. Εχει ανοίξει, πλέον, η συζήτηση και για μαζικές παραγγελίες όπλων, αν και τα πιο πολλά παράγονται από τη βιομηχανία της ΕΕ. Πολλοί αναρωτιούνται αν αυτό μπορεί να συμβεί με 27 υπουργεία Αμύνης και με 27 Α/ΓΕΕΘΑ. Μήπως είναι καλύτερα με ένα; Εχουμε όλοι τον ίδιο εχθρό; Εμείς έχουμε την Τουρκία. Οι Βαλτικές χώρες έχουν, όμως, τη Ρωσία. Είναι μια συζήτηση που στο διά ταύτα φτάνει ή στην προχωρημένη σκέψη να δημιουργηθεί μια Ομοσπονδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης ή… η Ευρώπη να κινδυνεύσει να παραγάγει το μοντέλο… ένα στο καρφί κι ένα στο πέταλο. Εκεί που βρισκόμαστε τώρα, η ΕΕ δεν μπορεί να ασκήσει πίεση σε καμία χώρα, άρα ούτε στην Αλβανία.

Θ.Λ.: Εσείς πού θα θέλατε να πάει η ΕΕ;

Επειδή έχω ζήσει τη μισή ζωή μου εντός ΕΕ και τη μισή μου εκτός, θεωρώ ότι εντός της ΕΕ -με τα όποια προβλήματά της- είναι πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο Ομόσπονδη Ευρώπη που θα μπορεί να παίρνει πιο γρήγορα και πιο άμεσα αποφάσεις για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει κάθε μέρα, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η ισχύς μετράει παραπάνω από το διεθνές δίκαιο. Σε αυτό, λοιπόν, πρέπει να έχουμε απάντηση. Η Ευρώπη έχει στη διάθεσή της δύο μεγάλα όπλα: Την οικονομική της δυνατότητα και τη συνοχή που έχουν οι πολίτες επειδή ζουν σε δημοκρατικά καθεστώτα. Είναι ένας Οργανισμός με πολλή δημοκρατία. Ακόμη κι αν πει κάποιος κάτι για την Ουγγαρία, ο κ. Ορμπαν βγαίνει με δημοκρατικές εκλογές.

Κ.Λ.: Ποια είναι η μεγαλύτερη αδικία που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή ήπειρο;

Οτι οι ηγέτες της Ευρώπης συμπεριφέρονται σαν να διοικούν μεμονωμένα κράτη εντός της ΕΕ κι όχι σαν ενιαίο σύνολο. Κι αυτό δημιουργεί προβλήματα.

Κ.Λ.: Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δώσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος;

Η διεθνής θέση της χώρας μας τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί. Οπου κι αν βρεθεί κανείς, θα ακούσει για το ελληνικό θαύμα στην οικονομία. Εκεί που πριν από 10 χρόνια ήθελαν να μας διώξουν από την ΕΕ, σήμερα έχουμε την ηγεσία στο Eurogroup. Ακούω από τους παλιότερους συναδέλφους το… ξύλο που έτρωγαν τα προηγούμενα χρόνια. Η ΝΔ είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο του Κοινοβουλίου. Η τελευταία τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τη Γάζα ήταν η πιο σωστή που ακούστηκε.

Θ.Λ.: Οταν ολοκληρώσετε τη θητεία σας στην Ευρωβουλή, πώς θα θέλετε να σας θυμούνται οι πολίτες;

Πηγαίνοντας εκεί, ο στόχος μου ήταν να μιλήσω για τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας με μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι θα μου έδινε ο δημαρχιακός θώκος της Χειμάρρας. Πλέον, έχω μπει σε μια γενικότερη κουβέντα για το πώς αυτά τα 90 χρόνια ειρήνης που έχει εξασφαλίσει η ΕΕ, μπορούν να γίνουν περισσότερα. Κι, επίσης, το πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν υπάρχει αεροδρόμιο, οργανισμός, εστιατόριο ή δρόμος στο εξωτερικό που να μη βρεις έναν Ελληνα που να κουβαλάει την Ελλάδα μέσα του. Και ίσως με μεγαλύτερη αγάπη και νοσταλγία από όλους εμάς που έχουμε ζήσει μέσα στην Ελλάδα. Αν κάποιος συντόνιζε όλους αυτούς τους ανθρώπους, η πατρίδα μας θα έκανε άλματα…

