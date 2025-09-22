Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης στην Αχαΐα: Τετραπλή περιοδεία με αιχμές

Σειρά επαφών και ομιλιών πραγματοποίησε το σαββατοκύριακο στην Αχαΐα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε συνέχεια των εξαγγελιών του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο, ο κ. Μανιάτης βρέθηκε στην Πάτρα, όπου είχε συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και στη συνέχεια μίλησε στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ίδιο βράδυ παρευρέθηκε στην κεντρική πλατεία της κοινότητας Βασιλικού στον Δήμο Ερυμάνθου. Χθες, Κυριακή, περιόδευσε σε δύο ακόμη δήμους: στην Αιγιάλεια, όπου μίλησε στο καφενείο της Κουλούρας, και στη Δυτική Αχαΐα, με κεντρική εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ριόλου.

Κατά τις παρεμβάσεις του, ο ευρωβουλευτής άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η χώρα παραμένει καθηλωμένη. «Το 2014, μέσα στα μνημόνια, η Ελλάδα είχε το 70% του μέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το 2025 παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Το 2014 ήμασταν προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωζώνη, σήμερα παραμένουμε προτελευταίοι, με τη Βουλγαρία να τείνει να μας ξεπεράσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μανιάτης σημείωσε ότι «δεν υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει στασιμότητα» και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «δεν αφήνει πολιτική παρακαταθήκη, αλλά ποινικό μητρώο». Τόνισε επίσης ότι, μετά την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τη δική του εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα φτάσουν σε όλη την κομματική μας βάση. Εμείς θα γίνουμε κοινωνοί του προγράμματός μας, με κορωνίδα την αλλαγή του κράτους» κατέληξε.

