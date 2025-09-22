Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης στην Αχαΐα: Τετραπλή περιοδεία με αιχμές

Σε Πάτρα, Ερύμανθο, Αιγιάλεια και Δυτική Αχαΐα ο ευρωβουλευτής – «Δεν υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει στασιμότητα»

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης στην Αχαΐα: Τετραπλή περιοδεία με αιχμές Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Βασιλικό
22 Σεπ. 2025 13:00
Pelop News

Σειρά επαφών και ομιλιών πραγματοποίησε το σαββατοκύριακο στην Αχαΐα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε συνέχεια των εξαγγελιών του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο, ο κ. Μανιάτης βρέθηκε στην Πάτρα, όπου είχε συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και στη συνέχεια μίλησε στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ίδιο βράδυ παρευρέθηκε στην κεντρική πλατεία της κοινότητας Βασιλικού στον Δήμο Ερυμάνθου. Χθες, Κυριακή, περιόδευσε σε δύο ακόμη δήμους: στην Αιγιάλεια, όπου μίλησε στο καφενείο της Κουλούρας, και στη Δυτική Αχαΐα, με κεντρική εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ριόλου.

Κατά τις παρεμβάσεις του, ο ευρωβουλευτής άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η χώρα παραμένει καθηλωμένη. «Το 2014, μέσα στα μνημόνια, η Ελλάδα είχε το 70% του μέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το 2025 παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Το 2014 ήμασταν προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωζώνη, σήμερα παραμένουμε προτελευταίοι, με τη Βουλγαρία να τείνει να μας ξεπεράσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης στην Αχαΐα: Τετραπλή περιοδεία με αιχμές

Κατάμεστη η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα

Ο κ. Μανιάτης σημείωσε ότι «δεν υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει στασιμότητα» και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «δεν αφήνει πολιτική παρακαταθήκη, αλλά ποινικό μητρώο». Τόνισε επίσης ότι, μετά την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τη δική του εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
«Οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα φτάσουν σε όλη την κομματική μας βάση. Εμείς θα γίνουμε κοινωνοί του προγράμματός μας, με κορωνίδα την αλλαγή του κράτους» κατέληξε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ