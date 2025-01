O Φειδίας Παναγιώτου έκανε γονατιστός πρόταση γάμουστη σύντροφό του

Θα ήταν παράδοξο να μην δημοσιοποιήσει μια σημαντική προσωπική του στιγμή ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Χθες, λίγο πριν φύγει το 2024, επιστράτευσε τον Άι Βασίλη ως μάρτυρα, γονάτισε μπροστά στην σύντροφο του Στυλιάνα Αβερκίου και της ζήτησε να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους. Εκείνη απάντησε «ναι».

Βίντεο δεν δημοσιοποιήθηκε αλλά ο Φειδίας Παναγιώτου φρόντισε να ενημερώσει τους ακόλουθους του με μια ανάρτηση και μια φωτογραφία στο Χ.

she said yes, ho ho ho pic.twitter.com/5mHrC7HnyH

— Fidias (@Fidias0) December 31, 2024