Ο Φωκάς Ευαγγελινός στο πλευρό του Ακύλα για τη Eurovision

Με ιδιαίτερα ζεστά λόγια μίλησε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τον Ακύλα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto», τονίζοντας πως τον βλέπει σαν μικρό του αδερφό και πως στόχος της ομάδας είναι να παρουσιάσει κάτι δυνατό στη σκηνή του διαγωνισμού.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο χορογράφος και σκηνοθέτης της ελληνικής συμμετοχής χαρακτήρισε τον 27χρονο καλλιτέχνη «καταπληκτικό πλάσμα», στάθηκε στη φωνή και την εκφραστικότητά του και είπε πως νιώθει την ανάγκη να τον προστατεύσει. Όπως ανέφερε, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για τον ίδιο το γεγονός ότι ένα παιδί που κάποτε τραγουδούσε στην Ερμού βρίσκεται σήμερα να το γνωρίζει όλη η Ευρώπη.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ακόμη ότι η κεντρική ιδέα για τη σκηνική παρουσία της Ελλάδας έχει ήδη ολοκληρωθεί και ότι η αποστολή έχει στείλει το υλικό της πρόβας με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Από εδώ και πέρα, όπως είπε, η δουλειά περνά στο πιο πρακτικό και λεπτομερές στάδιο της υλοποίησης.

Αναφερόμενος σε όσα ετοιμάζονται για τη σκηνή της Eurovision, σημείωσε ότι δεν θέλει να αλλοιώσει τον χαρακτήρα του Ακύλα, αλλά να χτίσει σωστά τη διαδρομή και το ταξίδι του πάνω στη σκηνή. Εξέφρασε, μάλιστα, τη βεβαιότητα ότι αυτό που ετοιμάζουν θα έχει μαγικό αποτέλεσμα και θα καταφέρει να εκπλήξει το κοινό.

Ο ίδιος δεν έκρυψε και τη φιλοδοξία του για το αποτέλεσμα, λέγοντας ουσιαστικά πως όταν μια χώρα πηγαίνει να διαγωνιστεί, πηγαίνει για να κερδίσει. Υπογράμμισε επίσης ότι πιστεύει πολύ τόσο στον Ακύλα όσο και στη συνολική δουλειά της ομάδας, καλώντας το κοινό να στηρίξει τη φετινή ελληνική συμμετοχή, την οποία περιέγραψε ως κάτι διαφορετικό.

Ο Ακύλας επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision μέσα από τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2026, ενώ ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες γύρω από την ελληνική αποστολή, η σκηνική προσέγγιση φέρεται να κινείται σε αισθητική που παραπέμπει σε video game, στοιχείο που ενδέχεται να αποτελέσει βασικό μέρος της τελικής εικόνας στη σκηνή.

Κλείνοντας, ο Φωκάς Ευαγγελινός σημείωσε ότι αισθάνεται τιμή για την εμπιστοσύνη που του δείχνει διαχρονικά η ΕΡΤ, τονίζοντας πως αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για να δίνει κάθε φορά τον καλύτερό του εαυτό.

