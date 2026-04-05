Ο φροντιστής της Μακάμπι Τελ Αβίβ βίαζε ανήλικο αγοράκι κάτω των 14...

Σάλο έχει προκαλέσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Σαρόν Γεχούντα, επί δεκαετίες φροντιστή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψή του.

Ο 52χρονος Γεχούντα αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την αθωότητά του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές γνωρίζονταν από συναγωγή όπου εκκλησιάζονταν. Η φερόμενη δράση τοποθετείται χρονικά από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2026, διάστημα κατά το οποίο – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15 και 20 συναντήσεις σε διάφορους χώρους, όπως το διαμέρισμα και η αποθήκη του κατηγορούμενου, το αυτοκίνητό του και άλλα σημεία.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι σε μία περίπτωση ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε τον ανήλικο ο οποίος ήταν κάτω των 14 ετών σε οικοτροφείο θρησκευτικής σχολής και του έδωσε το ποσό των 80 ευρώ.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης αποσπάσματα συνομιλιών μεταξύ των δύο, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να καλεί τον ανήλικο σε διαμέρισμα που ανήκει σε παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αύριο το βράδυ πρέπει να περάσω για λίγο από ένα άδειο διαμέρισμα παίκτη. Θες να έρθεις; […] Θα πάμε να φάμε αν θέλεις. Φεύγω νωρίτερα ειδικά για σένα».

Σε άλλα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αποδίδονται εκφράσεις όπως «είμαι τρελός για σένα», «μόνο στη σκέψη ότι δεν θα σε δω δύο εβδομάδες θέλω να πεθάνω» και «δεν θυμάμαι να αγάπησα έτσι κάποιον, εκτός από τα παιδιά μου».

Τα αδικήματα που αποδίδονται στον κατηγορούμενο περιλαμβάνουν: βιασμό ανηλίκου κάτω των 14 ετών, άσεμνες πράξεις με ανήλικο κάτω των 14 ετών, παράνομη διείσδυση σε ανήλικο, καθώς και απόπειρα παράνομης διείσδυσης.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πατέρας του ανηλίκου φέρεται να δήλωσε ότι, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, ο γιος του ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Περίμενα αυτή τη μέρα, να βγουν όλα στο φως». Η αδελφή του περιέγραψε επίσης αλλαγές στην ψυχολογική του κατάσταση, μετά την αποκάλυψη των όσων φέρεται να είχαν συμβεί.

