Ο Γ. Παπανδρέου θα παραβρεθεί στους εορτασμούς για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού

Η επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, στις 11:00 πμ, στον Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στα Καλάβρυτα

09 Μαρ. 2026 18:40
Pelop News

Στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καλαβρύτων για τη συμπλήρωση 130 χρόνων από το πρώτο δρομολόγιο του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ , Γιώργος  Παπανδρέου.

Με την παρουσία του στις εκδηλώσεις, υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης ιστορικών υποδομών που αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την περιφέρεια, καθώς και την ανάγκη στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης και της τουριστικής προοπτικής της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων.

Η επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, στις 11:00 πμ, στον Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στα Καλάβρυτα, ακριβώς 130 χρόνια μετά το πρώτο επίσημο δρομολόγιο της ιστορικής γραμμής (10 Μαρτίου 1896).

