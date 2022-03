Ο γαλανόλευκος Μάρτιος

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των Εθνικών Ομάδων τον Μάρτιο. Ξεχωρίζουν τα φιλικά της Εθνικής Ανδρών με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό Γουστάβο Πογέτ στον πάγκο της καθώς και οι κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επίσημες υποχρεώσεις και για τις Εθνικές Παίδων, Κορασίδων και Σάλας U19.

Εθνική Ανδρών: Νέο ξεκίνημα

Το καλεντάρι του Μαρτίου, περιλαμβάνει τους δύο εκτός έδρας φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ανδρών με τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι και το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό Γουστάβο Πογέτ στον πάγκο της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ίδια εποχή, Μάρτιο του 2015, έκανε ντεμπούτο ως ομοσπονδιακός ο προηγούμενος Ουρουγουανός προπονητής της Εθνικής, Σέρχιο Μαρκαριάν (Ουγγαρία-Ελλάδα 0-0, προκριματικά EURO 2016)!

Ρουμανία – Ελλάδα: 25/03/2022, 20:15, Steaua Stadium

Μαυροβούνιο – Ελλάδα: 28/03/2022, 21:00, City Stadium

Εθνική Ελπίδων: Με στόχο την πρωτιά

Κρίσιμοι είναι και οι δύο αγώνες της Εθνικής Ελπίδων για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2023. Η πρωτιά του ομίλου και η πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (η δεύτερη θέση οδηγεί σε αγώνες μπαράζ) θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στο ντέρμπι κορυφής με την Πορτογαλία στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα η Εθνική θα φιλοξενήσει το Λιχτενστάιν στο ίδιο γήπεδο.

To πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων στον 4o όμιλο

Ελλάδα – Λιχτενστάιν: 25/03/2022, 19:00, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Ελλάδα – Πορτογαλία: 29/03/2022, 19:00, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Εθνική Κορασίδων: Στη Δανία για τη 2η φάση

Η Εθνική Κορασίδων (U17) έχει κληρωθεί με τη Ρωσία, την οικοδέσποινα Δανία και τη Λευκορωσία για την 2η φάση (League A) των προκριματικών του UEFA European Women’s Under 17 Championship 2021/22.

To πρόγραμμα της Εθνικής Κορασίδων στον 4ο όμιλο

Ελλάδα – Ρωσία: 13/03/2022, 20:00, «Helsingoer Stadium» *

Δανία – Ελλάδα: 16/03/2022, 20:00, «Helsingoer Stadium»

Ελλάδα – Λευκορωσία: 19/03/2022, 17:00, «Sundby Idraetspark»



* Κατόπιν της απόφασης των FIFA, UEFA για αποβολή της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, εκκρεμεί η αναδιαμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος του τουρνουά της Δανίας.

Εθνική Παίδων: Στην Ολλανδία για το Elite Round

Η Εθνική Παίδων θα δώσει στις αρχές του μήνα δύο φιλικά παιχνίδια με τη Βουλγαρία στη Base Boyana της γειτονικής χώρας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη συμμετοχή της στον πρώτο όμιλο του Elite Round του UEFA European Under 17 Championship 2021/22 που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία.

Φιλικοί αγώνες

Βουλγαρία – Ελλάδα: 02/03/2022, 16:00, National Football Stadium

Βουλγαρία – Ελλάδα: 04/03/2022, 11:00, National Football Stadium

Elite Round – 1ος Όμιλος

Σλοβακία – Ελλάδα: 24/03/2022, 20:00, De Wieën-Venray

Ελλάδα – Ουγγαρία: 27/03/2022, 13:00, Sportpark Parkzicht-Uden

Ελλάδα – Ολλανδία: 30/03/2022, 17:00 Sportpark Parkzicht-Uden

Εθνική Ποδοσφαίρου Σάλας U19: Με πολλά όνειρα στην Πορτογαλία

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Σάλας U19, θα συμμετάσχει στην ημιτελική φάση του Under-19 Futsal EURO στην Πορτογαλία, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τις Εθνικές ομάδες της Τσεχίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου για τον 2ο όμιλο.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ποδοσφαίρου Σάλας U19 στον 2ο όμιλο

Τσεχία – Ελλάδα: 17/03/2022, 17:00, Pavilhão Municipal – Vila do Conde

Πορτογαλία – Ελλάδα: 18/03/2022, 20:00, Pavilhão Municipal – Vila do Conde

Ελλάδα – Κύπρος: 20/03/2022, 18:00 Pavilhão Municipal – Vila do Conde