Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ εμπειρίες με την Εθνική πόλο των Παίδων

Οι διακρίσεις για τη ΝΕΠ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Σειρά πήρε ο ταλαντούχος Γιάννης Αβράμης, ο οποίος κλήθηκε να πάρει μέρος στις φιλικές αναμετρήσεις-αξιολογήσεις του κλιμακίου της Εθνικής ομάδας μας ομάδας πόλο των Παίδων που διεξάγονται στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Μπράβο στον πατρινό πολίστα, αλλά και στο προπονητικό επιτελείο της ΝΕΠ για τη σκληρή δουλειά, η οποία επιβραβεύεται από την ΚΟΕ. Κι έπεται συνέχεια και με άλλα παιδιά…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



