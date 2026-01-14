Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στη Μαδρίτη, συνεργασία Ελλάδας – Ισπανίας στην Πολιτική Προστασία

Επίσκεψη εργασίας στη Μαδρίτη, σήμερα Τετάρτη 14/01/2026 και αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, πραγματοποιεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Ισπανίας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός θα συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη και ειδικότερα θα έχει:

-Συνάντηση με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ισπανίας και υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικών Προκλήσεων, Sara Aagesen Muñoz.

-Συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιπλέον, ο κ. Κεφαλογιάννης θα επισκεφθεί τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών, όπου θα πραγματοποιηθεί:

-Γενική παρουσίαση του ισπανικού Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας.

Παρουσίαση της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

-Παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης περιλαμβάνονται επίσης:

-Επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.

-Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της UME (Unidad Militar de Emergencias – Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης) στην αεροπορική βάση Torrejón, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον επικεφαλής της UME, στρατηγό Francisco Javier Marcos Izquierdo και θα ενημερωθεί για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία ενεργοποίησης της UME, ενώ θα ακολουθήσει ξενάγηση και σε υπόστεγο αεροσκαφών «Πρώτη Επέμβαση».

