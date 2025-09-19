Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για να συμμετάσχει από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στη Νέα Υόρκη την Τρίτη το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με ομολόγους του από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, καθώς και την Κεντρική και Λατινική Αμερική. Κύρια θέματα θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο υπουργός θα συμμετάσχει σε τριμερείς και τετραμερείς συναντήσεις συνεργασίας, μεταξύ άλλων Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας και Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας, ενώ θα παραστεί στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα συμμετάσχει στη συνάντηση για την 80ή επέτειο του ΟΗΕ, στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών, καθώς και θα προεδρεύσει στην Υπουργική Σύνοδο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, όπου η Ελλάδα ασκεί την προεδρία για το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, με προτεραιότητες την ειρηνική επίλυση διαφορών, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», την κλιματική ασφάλεια, τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης θα παρέμβει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέματα τη Μέση Ανατολή, το παλαιστινιακό ζήτημα και τις σχέσεις ΟΗΕ-Αραβικού Συνδέσμου.

