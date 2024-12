Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της συνόδου στο ΝΑΤΟ

Λίγο πριν τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σημαντικές κατ’ιδίαν συνάντηση με ομόλογούς του.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Την συνάντηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω μιας ανάρτησης στο X (πρώην Twitter).

Στη σχετική ανάρτηση φαίνονται οι δύο άνδρες να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά στην κάμερα.

Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with Minister of Foreign Affairs of Türkiye @HakanFidan on the margins of the #NATO Ministers of Foreign Affairs Meeting in Brussels. 🇬🇷 🇹🇷 pic.twitter.com/JXhqu2KhIN

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 4, 2024